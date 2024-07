Mercados globales-las bolsas asiáticas caen tras los resultados de las tecnológicas

(Actualizaciones a las 0533 GMT)

SINGAPUR, 24 jul (Reuters) - Las bolsas asiáticas caían el miércoles después de los resultados peores de lo esperado de los gigantes tecnológicos estadounidenses Tesla y Alphabet hicieran mella en el apetito por el riesgo, mientras que el yen subía a máximos de siete semanas antes de la reunión del banco central japonés de la próxima semana, en la que sigue sobre la mesa una subida de tipos. El dólar estadounidense se mantenía estable en general, con los inversores atentos a los datos de inflación del viernes y a la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. El Banco de Japón también se reunirá la semana que viene, con una probabilidad de subida de tipos de 10 puntos básicos del 44%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, retrocedía un 0,35%, mientras que el Nikkei japonés caía un 1%. Los mercados financieros de Taiwán permanecen cerrados debido a un tifón. Los futuros del Nasdaq retrocedían un 1%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,6% después de que Tesla informara de su menor margen de beneficios en más de cinco años, lastrando a otros valores de vehículos eléctricos. Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, caían en las operaciones posteriores al cierre, a pesar de que la empresa superara sus objetivos de ingresos y beneficios. "El listón estaba tan alto para Alphabet que una modesta mejora de los beneficios no pudo impulsar al alza las acciones. Por lo tanto, el mercado no tiene noticias que aprovechar", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com. "También dice mucho de la preocupación de que las acciones tecnológicas estén demasiado valoradas. Habrá que ver cómo informan los demás gigantes tecnológicos y cómo reaccionan los mercados". El ambiente sombrío se trasladará a Europa, con los futuros del Eurostoxx 50 bajando un 0,65%, los futuros del DAX alemán bajando un 0,44% y los futuros del FTSE bajando un 0,3% antes de una serie de resultados de las empresas de la región. La atención de los inversores se centrará en los valores de lujo europeos, después de que el mayor grupo de lujo del mundo, LVMH , informara de la ralentización del crecimiento de las ventas debido a que los compradores chinos reducen su gasto. Los valores chinos cotizaban con cautela: el índice Shanghái Composite cotizaba plano, mientras que el índice CSI300 bajaba un 0,26% tras registrar el martes su mayor caída en un día desde mediados de enero. En el plano macroeconómico, los inversores esperan los datos del PIB estadounidense del jueves y los del PCE —la medida de inflación favorita de la Reserva Federal— del viernes para calibrar las expectativas de recortes de los tipos de interés este año.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén una relajación de 62 puntos básicos este año, con un recorte del 95% en septiembre. Una creciente mayoría de economistas encuestados por Reuters afirmó que la Reserva Federal probablemente solo recortará los tipos dos veces este año, en septiembre y diciembre, ya que la resistencia de la demanda de los consumidores estadounidenses justifica un enfoque prudente a pesar de la moderación de la inflación.

"El consumidor estadounidense se ha mantenido extremadamente fuerte... pero se está empezando a ver un cierto grado de fragilidad subyacente en algunos de los datos", dijo Luke Browne, jefe de asignación de activos para Asia en Manulife Investment Management.

SUBIDA DEL YEN El yen japonés alcanzaba su nivel más alto en siete semanas, 154,36 por dólar, tras subir casi un 1% el martes, después de haber languidecido cerca de un mínimo de 38 años de 161,96 a principios de mes. La última subida fue del 0,56%, hasta 154,75.

Los operadores sospechan que Tokio intervino en el mercado de divisas a principios de julio para alejar al yen de esos mínimos, y los datos del Banco de Japón indican que las autoridades podrían haber gastado unos 6 billones de yenes (38.620 millones de dólares) para apuntalar la frágil moneda. Los episodios de intervención han llevado a los especuladores a deshacer las populares y rentables operaciones de carry trade, en las que los operadores toman prestado el yen a tipos bajos para invertir en activos a precio de dólar y obtener un mayor rendimiento. El yen avanzaba en general y tocaba máximos de más de un mes frente a la libra, el euro y máximos de dos meses frente al dólar australiano. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, apenas variaba y se situaba en 104,41 puntos. El índice ha bajado un 1,3% este mes. En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo subían gracias a la reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent para septiembre se revalorizaban un 0,28% a 81,24 $ el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate para septiembre ganaba un 0,31% a 77,2 $ el barril.

