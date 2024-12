Mercados globales-las bolsas asiáticas muestran prudencia y el dólar aguarda los datos de empleo

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 6 dic (Reuters) - La mayoría de las bolsas asiáticas caían el viernes en un momento en que las tensiones políticas en Corea del Sur pesaban en la confianza de los mercados, mientras que los alcistas del dólar esperaban ansiosos a ver si los datos de empleo de Estados Unidos contradecían o consolidaban las expectativas de un recorte de tipos este mes. Las bolsas chinas, sin embargo, subían a máximos de tres semanas mientras los inversores se decantaban por las acciones tecnológicas antes de una reunión política de alto nivel que se celebrará la próxima semana y que establecerá la agenda y los objetivos de la economía china para el próximo año. Europa se prepara para una apertura a la baja: los futuros del EUROSTOXX 50 perdían un 0,4% y los futuros del FTSE un 0,1%. Los futuros de las acciones estadounidenses bajaban una fracción antes del crucial informe de nóminas. Las previsiones apuntan a un aumento de 200.000 puestos de trabajo en noviembre en Estados Unidos, tras el incremento de solo 12.000 en octubre, cuando los resultados se vieron afectados por los huracanes y las huelgas. La tasa de desempleo probablemente suba del 4,1% al 4,2%. Los mercados se inclinan por un resultado "Ricitos de oro": ni tan fuerte como para amenazar las perspectivas de un recorte de tipos, ni tan débil como para suscitar inquietudes sobre la economía. Los futuros dan un 70% de probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos el 18 de diciembre. "Es probable que esta vez la cifra clave sea la tasa de desempleo", dijo Padhraic Garvey, director regional de análisis para América de ING. "Si se mantiene en el 4,1%, se podría ver el vaso medio lleno. Si sube, los síntomas de debilidad subyacente serían más claros." En Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, invertía las pérdidas anteriores y subía un 0,2% gracias al repunte de las bolsas chinas. Tanto las bolsas chinas ( ) como el Hang Seng de Hong Kong avanzaban un 1,3%, siendo los valores más rentables de la región. Los otros grandes movimientos se registraron en Corea del Sur, donde el Parlamento debate la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por intentar imponer la ley marcial. El temor a una segunda declaración de la ley marcial hizo que el won coreano se desplomara hasta un 1% y el KOSPI cayera un 1,8%, aunque redujo las pérdidas tras sospechar de la intervención de las autoridades en el mercado de divisas. Para calmar un poco los nervios, el comandante de guerra especial de Corea del Sur dijo que se negaría a aplicar cualquier nueva orden de ley marcial. El ministro de Defensa en funciones también afirmó que no acataría ninguna orden de imponer la ley marcial. El índice japonés Nikkei caía un 0,9%, pero sube un 2,2% en la semana. Los datos mostraron que los salarios locales de Japón crecieron en octubre al ritmo más rápido en 32 años, aunque los mercados siguen inclinándose por que el Banco de Japón no suba los tipos este mes.

Retroceso del bitcóin el bitcóin, que alcanzó por primera vez la barrera de los 100.000 dólares al apostar los inversores por un cambio normativo favorable en estados unidos, se tropezó con una toma de ganancias. llegó a caer hasta 92.092 dólares antes de estabilizarse en 97.873 dólares el viernes, un 0,8% más que el día anterior.

"Este repunte de la volatilidad en las últimas 24 horas tiene las características de un máximo clásico", dijo Tony Sycamore, analista de IG. "Si bien no vemos esto como el final de la carrera alcista del bitcóin, sí señala que estamos entrando en una fase de consolidación en los próximos días o semanas".

Trump dijo a última hora del jueves que iba a nombrar al exdirector de operaciones de PayPal, David Sacks, como su Zar de la Casa Blanca para Inteligencia Artificial y Criptomonedas. En el mercado de divisas, el poderoso dólar estadounidense descendía un 0,6% durante la noche frente a sus homólogos y se situaba el viernes cerca de mínimos de tres semanas en 105,84 puntos. Los bonos del Tesoro se mantenían estables el viernes. El rendimiento a dos años se mantuvo en el 4,152%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años seguía en el 4,172%.

Los precios del petróleo se mantenían estables en un momento en que la decisión de la OPEP+ de aplazar hasta abril el aumento previsto de la producción ponía de manifiesto la preocupación por la debilidad de la demanda. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rondaba los 68,30 dólares el barril, tras caer un 0,4% durante la noche. El oro se mantenía en un rango ajustado y se revalorizaba un 0,2%, a 2638,22 dólares la onza.

(Información de Stella Qiu; edición de Sonali Paul y Sam Holmes; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters