Mercados globales-las bolsas asiáticas se encaminan a cerrar al alza una semana difícil

SÍDNEY, 9 ago (Reuters) - Las bolsas asiáticas trataban de poner fin a una semana difícil con una nota positiva tras el rebote de Wall Street, mientras China se aleja de la deflación, según los datos publicados el viernes, y las acciones japonesas luchaban por mantener una subida temprana. El Nikkei subía hasta un 2,4% al principio de la sesión, antes de caer a números rojos y subir después un 0,6%. Ha recuperado la mayor parte de las pérdidas del desplome del 13% del lunes y ha terminado la semana con una caída del 3%. El yen también oscilaba de negativo a positivo a lo largo de la sesión, con una última subida del 0,3% a 146,90 por dólar. Los futuros de Wall Street también bajaban, y los del Nasdaq caían un 0,1%. Europa sigue preparada para una apertura al alza, ya que tanto los futuros del EUROSTOXX 50 como los del FTSE sumaban un 0,2%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 1,8%, más que invirtiendo la caída del jueves. En la semana, ha invertido las pérdidas anteriores y se ha mantenido prácticamente plano. Las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron más de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que los temores de que el mercado laboral se esté desmoronando eran exagerados. Esto llevó a los mercados a reducir la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en medio punto en septiembre al 54%, frente al 69% del día anterior. Hubo una venta generalizada y brusca de acciones después de que el informe de empleo de EEUU publicado la semana pasada despertara temores de una posible recesión en Estados Unidos, pero los inversores han aprovechado la reciente caída, con el Nasdaq un 3% más alto durante la noche y el S&P 500 un 2,3% más alto. También ha contribuido a la confianza el dato chino de que la inflación al consumo fue del 0,5% en julio, por encima de las previsiones de un aumento del 0,3%, lo que sugiere que hay menos riesgo de que la economía caiga en una deflación total. Los valores chinos de primera fila subían un 0,1%, y el índice Hang Seng de Hong Kong se disparaba un 1,5%.

"La perspectiva de un crecimiento estadounidense mejor de lo temido y un yen más débil limitan los riesgos fundamentales y técnicos que inspiraron la extrema volatilidad experimentada a principios de semana", afirmó Kyle Rodda, analista jefe de mercados financieros de Capital.com. "Es poco probable que los mercados hayan doblado ya la esquina. Si la volatilidad de esta semana es un presagio de mayores caídas o simplemente un susto para el crecimiento dependerá del informe laboral de agosto y de si revela un mayor deterioro de las condiciones del mercado laboral". Algunos dirigentes de la Reserva Federal se mostraron cada vez más confiados en que la inflación se está enfriando lo suficiente como para permitir recortes de los tipos de interés en el futuro, pero no por la reciente caída de los mercados. El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, uno de los responsables de la política monetaria de línea más dura, dijo que consideraba que la actual política monetaria "no es tan restrictiva", que la economía es resistente y que el mercado laboral sigue siendo bastante saludable. "Si la inflación sigue siendo baja, aumentará mi confianza en que estamos en camino de cumplir la parte de estabilidad de precios de nuestro mandato, y será apropiado ajustar la orientación de la política", dijo Schmid. El dólar estadounidense ganaba terreno al renunciar los mercados a las apuestas sobre un recorte de tipos de emergencia por parte de la Reserva Federal, y se dispone a ganar un 0,4% frente al yen esta semana, a pesar del precipitado desplome del 1,5% del lunes. El yen había subido a principios de semana tras la subida sorpresa de tipos del Banco de Japón, que provocó la desaparición del popular "carry trade" —en el que los inversores toman prestados yenes a tipos bajos para comprar activos de mayor rentabilidad—, pero parece que se está estabilizando. La reafirmación del Banco de Japón de que no subirá los tipos de interés en medio de la volatilidad del mercado también contribuía a la recuperación de la confianza. Los rendimientos de los bonos han subido esta semana, con una menor demanda de activos refugio. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años se mantenía en el 3,997%, lejos del mínimo del lunes del 3,667%, y se encaminaba a una subida semanal de 20 puntos básicos. La rentabilidad a dos años subía 17 puntos básicos esta semana, hasta el 4,0440%.

