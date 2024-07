Mercados globales-las bolsas asiáticas se mantienen estables mientras cae el kiwi neozelandés

Por Rae Wee y Sameer Manekar

SINGAPUR, 10 jul (Reuters) - Las bolsas asiáticas se acercaban el miércoles a máximos de dos años por las crecientes expectativas de una inminente bajada de tipos en Estados Unidos, mientras que el dólar neozelandés bajaba después de que su banco central mostrara mayor confianza en que la inflación se estaba recuperando. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ, por sus siglas en inglés) mantuvo el miércoles su tipo de interés en el 5,5%, tal y como se esperaba, pero señaló que se esperaba que la inflación volviera a su rango objetivo del 1% al 3% en la segunda mitad del año. El "kiwi" (divisa neozelandesa) caía más de un 0,7% tras conocerse la decisión y se cambiaba, en el momento de elaboración de este artículo, a 0,6092 dólares, un 0,54% menos, mientras los operadores aumentaban las apuestas a recortes de tipos del RBNZ este año.

"El hecho de que dijeran que el IPC volvería al objetivo en el segundo semestre de este año... que las expectativas del IPC podrían normalizarse más rápidamente, creo que contribuyó", dijo lvin Tan, jefe de estrategia de divisas para Asia de RBC Capital Markets. Los canjes implican ahora una relajación de más de 30 puntos básicos en octubre, frente a los 16 puntos básicos anteriores al resultado. Por su parte, el dólar australiano subía un 0,6% y alcanzaba su nivel más alto en más de un año frente al dólar neozelandés , respaldado por las apuestas de que el próximo movimiento de los tipos australianos podría ser al alza, dado que la inflación se está mostrando obstinada. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, retrocedía un 0,16%, pero se mantenía cerca del máximo de más de dos años alcanzado a principios de semana. El Nikkei japonés se revalorizaba un 0,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 0,1%. Los futuros del S&P 500 ganaban un 0,05%, mientras que los del Nasdaq se anotaban un 0,14%. Los futuros del EUROSTOXX 50 sumaban un 0,2%. Las acciones han subido en todo el mundo ante las crecientes expectativas de un ciclo de flexibilización de la Reserva Federal que probablemente comience en septiembre, con Powell afirmando el martes que Estados Unidos "ya no es una economía sobrecalentada". Sin embargo, dio pocas pistas sobre cuándo podrían llegar esos recortes de tipos. "Si el mercado laboral muestra signos de enfriamiento, siempre y cuando los datos de inflación no suban y se mantengan donde están, eso podría ser suficiente para que la Reserva Federal siga ofreciendo algo de música", dijo Rob Carnell, jefe regional de análisis de ING para Asia-Pacífico. El jueves se publicará el informe sobre la inflación en Estados Unidos, en el que se espera que los precios al consumo subyacentes se mantengan estables en junio.

EL DÓLAR RESISTE Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en más de un 70% la posibilidad de un recorte de la Reserva Federal en septiembre, frente a una probabilidad casi igual hace un mes. Aun así, el aumento de las expectativas de recorte de tipos en Estados Unidos no ha influido demasiado en la cotización del dólar, que seguía al alza el miércoles. La libra esterlina y el euro cotizaban a 1,2791 y 1,0817 dólares respectivamente. Frente al yen, el dólar subía un 0,15%, hasta 161,54, ya que, la divisa nipona seguía presionada por las marcadas diferencias de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón. Pero los datos del miércoles mostraron que la inflación mayorista de Japón se aceleró en junio, ya que la caída del yen hizo subir el coste de las importaciones de materias primas, manteniendo vivas las expectativas del mercado de una subida de los tipos de interés a corto plazo por parte del banco central.

El Banco de Japón informó el martes de que algunos agentes del mercado pidieron al banco central que redujera sus compras de bonos a aproximadamente la mitad del ritmo actual en el marco de un plan de reducción programado para este mes. En el resto de Asia, los datos del miércoles mostraron que los precios al consumo de China crecieron por quinto mes consecutivo en junio, pero no cumplieron las expectativas, mientras que persistió la deflación de los precios al productor, en un momento en que las medidas de apoyo del Gobierno ponen en marcha una recuperación accidentada para la segunda mayor economía del mundo. El yuan del mercado nacional descendía a su nivel más bajo desde noviembre a raíz de los datos desfavorables, y se situaba en 7,2756 por dólar en el momento de elaboración de este artículo. Su par extraterritorial también retrocedía un 0,05%, hasta 7,2919 por dólar. En las materias primas, los precios del petróleo bajaban. Los futuros del Brent caían un 0,32%, a 84,39 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) perdía un 0,25%, a 81,21 dólares por barril. El oro ganaba un 0,26%, hasta los 2.369,89 dólares la onza.

