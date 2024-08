Mercados globales-las bolsas asiáticas suben y el yen retrocede tras la rebaja de tipos del boj

Por Wayne Cole y Stella Qiu

SYDNEY, 7 ago (Reuters) - Los mercados bursátiles asiáticos ampliaron su subida el miércoles, liderados por otro rebote del Nikkei, en un momento en que el Banco de Japón se mostró inesperadamente cauto en cuanto a la subida de tipos en el contexto de volatilidad de los mercados, lo que provocó una fuerte caída del yen. La subida del 2,3% del Nikkei en siguió al repunte del 10% del martes, lo que sugiere que los inversores están recuperando el equilibrio tras la reciente caída de los mercados. El índice se desplomó un 13% el lunes. La confianza se había mostrado algo inestable al principio de la sesión en Asia, pero el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, afirmó en un discurso ante empresarios que el banco central no subirá los tipos de interés cuando los mercados financieros estén inestables, lo que impulsó el apetito de riesgo. El dólar subía un 1,9% a 147,03 yenes y se alejó del mínimo de 141,675 alcanzado el lunes, aunque sigue muy por debajo de su máximo de julio de 161,96. Hamilton Reiner, responsable de derivados estadounidenses de JPMorgan Asset Management, cree que las bolsas japonesas se recuperarán del desplome del 13% del lunes, dadas las reformas corporativas que están acometiendo las empresas representadas en el Nikkei.

"Cuando tienes un ambiente, el entorno macro y micro realmente no cambia mucho, y ves esta acción del precio, se trata realmente de una oportunidad más que de miedo", señaló. Los analistas de JPMorgan afirman que la venta masiva de acciones japonesas podría estar a punto de terminar, mientras que también está surgiendo la opinión de que la retirada de las operaciones de "carry trade" en yenes podría estar llegando. La liquidación de las operaciones de "carry trade" en yenes —en las que los inversores toman prestados yenes a tipos bajos para comprar activos de mayor rentabilidad— fue una de las fuerzas motrices de la caída del mercado, pero de nuevo parece estar estabilizándose. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 1,4%. Las bolsas surcoreanas se anotaban un 2,5% y las de Taiwán, un 3,4%. El índice chino de valores de primer orden avanzaba un 0,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ganaba un 1%, después de que los datos mostraran que las importaciones chinas en julio aumentaron un 7,2% respecto al año anterior, superando las previsiones, en una señal positiva para la demanda interna, aunque el crecimiento de las exportaciones se ralentizó. Tras el rebote de Wall Street durante la noche, los futuros del Nasdaq avanzaban un 1%, a pesar de la caída del 12% de Super Micro Computer, la favorita de la IA, tras no alcanzar las estimaciones de beneficios. Los futuros del S&P 500 también subían un 0,8%, mientras que los futuros del EUROSTOXX 50 avanzaron un 1,2%. Con una menor demanda de activos refugio, los rendimientos del Tesoro se revalorizaban por segunda sesión consecutiva. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años avanzaba hasta el 3,9127%, muy lejos del mínimo del 3,667% del lunes. Los rendimientos a dos años volvieron a subir hasta el 4,0183%, desde un profundo mínimo del 3,654%, en un momento en que los mercados redujeron las apuestas sobre un recorte de tipos de emergencia de la Reserva Federal durante la reunión. Los futuros implican ahora 105 puntos básicos de flexibilización este año, frente a 125 puntos básicos en un momento de la agitación del lunes, mientras que un recorte de 50 puntos básicos en septiembre se consideraba una posibilidad del 73%. Los temores de una inminente recesión en Estados Unidos también se habían desvanecido un poco, ya que la serie de datos económicos seguía apuntando a un sólido crecimiento económico en el trimestre actual.

Según las estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta, el producto interior bruto se situaría en el 2,9% anual. En los mercados de materias primas, el precio del oro descendía un 0,2% y se situaba en 2.383,77 dólares la onza, por debajo del máximo alcanzado la semana pasada de 2.477 dólares. Los precios del petróleo se mantenían volátiles, ya que la preocupación por la disminución de la demanda mundial se enfrentó al riesgo de interrupciones del suministro en Oriente Próximo. El Brent subía un 0,1%, hasta 76,57 $ por barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba también un 0,1%, hasta 73,29 $ por barril.

