Mercados globales-las bolsas chinas recuperan terreno con un fuerte repunte tras los festivos

(Cotización actualizada a las 0550 GMT)

Por Rae Wee

SINGAPUR, 8 oct (Reuters) - Las bolsas de China continental regresaron el martes de su prolongada pausa con un comienzo arrollador, aunque el optimismo no se extendía a los mercados de valores regionales, ya que Pekín no ofreció más detalles sobre su masivo estímulo. Las acciones de Hong Kong, en particular, caían el martes, revirtiendo parte del repunte que habían experimentado mientras los mercados chinos permanecían cerrados por la festividad del Día Nacional, de una semana de duración. El índice CSI300 de China,, avanzaba un 10% en las primeras operaciones, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, mientras que el índice compuesto de Shanghái,, subía aproximadamente lo mismo, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2021. Sin embargo, el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 7,6%, y el índice Hang Seng Mainland Properties perdía más de un 10%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 2,2%. "Creo que el movimiento de hoy explica básicamente que en el mercado chino en tierra firme está subiendo a un nivel con el que los inversores se sienten cómodos. Y en Hong Kong, es posible que haya un movimiento de recogida de beneficios o de equilibrio", afirmó Gary Ng, economista jefe de Natixis. Las acciones continentales también perdían parte de sus avances iniciales a lo largo de la jornada, después de que el presidente del planificador económico chino, Zheng Shanjie, ofreciera pocos detalles sobre cómo planea el país poner en marcha sus medidas de apoyo en una rueda de prensa muy seguida el martes.

Esto decepcionó a los inversores, especialmente a los que esperaban más detalles sobre las medidas fiscales para estimular la alicaída economía china. El índice CSI300 subía en el momento de elaboración de este artículo un 4,3%, mientras que el índice compuesto de Shanghái se desinfló ligeramente y cotizaba con un alza del 3,34%. "Los mercados esperaban obtener alguna orientación sobre la magnitud del estímulo fiscal en esta rueda de prensa, pero como el Ministerio de Finanzas no asistió, era poco probable que se facilitara esta información", dijo Rong Ren Goh, gestor de carteras de Eastspring Investments.

"¿Y ahora qué? De momento no hay prevista ninguna rueda de prensa importante. Por lo tanto, es probable que veamos a los mercados consolidarse y digerir lo que ya se ha anunciado, que podría decirse que es significativo, pero no lo suficiente como para saciar las elevadas expectativas". Los temores de una ampliación del conflicto en Oriente Próximo también minaban el ánimo alcista después de que Hezbolá disparara el lunes cohetes contra la tercera ciudad más grande de Israel, Haifa, e Israel pareciera dispuesto a ampliar su ofensiva en Líbano, un año después del devastador ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza. Los futuros bursátiles retrocedían en general, con los futuros del EUROSTOXX 50 cediendo un 1%, mientras que los futuros del FTSE bajaban un 0,6%. Los futuros del S&P 500 perdían un 0,03% y los del Nasdaq caían un 0,07%. Por su parte, el Nikkei de Tokio retrocedía más de un 1%. En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo recortaban parte de sus ganancias después de saltar el lunes debido a las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro, con los futuros del crudo Brent bajando un 1,5% a 79,74 dólares el barril. En la sesión anterior había superado los 80 dólares por barril por primera vez en más de un mes. Los futuros del crudo estadounidense retrocedían un 1,54% hasta los 75,95 dólares por barril.

Apuestas de la fed en el mercado general, los inversores reevaluaban las perspectivas del ciclo de relajación de la reserva federal tras el informe de empleo estadounidense del viernes, mejor de lo esperado. cualquier posibilidad de un nuevo recorte de tipos de 50 puntos básicos el mes que viene se ha desvanecido y los operadores están valorando en un 12% la probabilidad de que la reserva federal mantenga los tipos. solo se prevén recortes de 50 puntos básicos de aquí a diciembre. las expectativas de una trayectoria menos agresiva de la reserva federal mantenían el rendimiento de referencia del tesoro estadounidense a 10 años por encima del 4% en los mercados asiáticos, en. el rendimiento del tesoro estadounidense a dos años rondaba su nivel más alto en más de un mes y se situaba en el 3,9499%. "aunque la confianza en un nuevo recorte de 50 puntos básicos está justificadamente mermada... el ciclo de recortes de tipos de la reserva federal está lejos de descarrilar", dijo vishnu varathan, responsable de análisis macroeconómico para asia sin japón de mizuho bank. "hay que admitir que el informe sobre el empleo, que ha sido todo un éxito, es una causa justificada para reconsiderar las 'apuestas de giro' excesivamente entusiastas sobre recortes exagerados y anticipados". sin embargo, el dólar no lograba recuperarse de la revisión de las expectativas de la reserva federal, después de haber experimentado una fuerte subida la semana pasada, en parte debido a las ganancias de los activos refugio vinculadas a la escalada de la tensión en oriente próximo. el dólar retrocedía un 0,17% frente al yen japonés hasta 147,95, mientras que la libra esterlina subía un 0,06% hasta 1,30925 dólares. frente a una cesta de divisas, el billete verde retrocedía un 0,08% hasta 102,40, aunque se mantenía cerca de los máximos de siete semanas alcanzados el viernes. mientras tanto, el yuan del mercado nacional se puso al día y caía frente al dólar, que había ganado terreno tras el informe de empleo del viernes. el yuan descendía un 0,76%, hasta 7,0650 por dólar. por otra parte, el oro al contado apenas variaba a 2.644,70 dólares la onza.

(Información de Rae Wee y Vidya Ranganathan; editado por Neil Fullick y Jacqueline Wong; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters