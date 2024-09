Mercados globales-las bolsas flaquean y el dólar se debilita tras el debate presidencial en eeuu

(Actualizaciones a las 0515 GMT)

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 11 sep (Reuters) - Los valores asiáticos y los futuros de las bolsas estadounidenses caían el miércoles, mientras que el dólar retrocedió después de que el agitado debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el republicano Donald Trump mantuviera en vilo a los inversores. Los aspirantes presidenciales se enfrentaron sobre el aborto, la economía, la inmigración y los problemas legales de Trump en su combativo primer debate, dejando a los inversores nerviosos antes de los datos de inflación de Estados Unidos que podrían influir en los movimientos de política de la Reserva Federal la próxima semana. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 0,3%, los futuros del S&P 500 cedían un 0,5%, mientras que el dólar estaba a la defensiva, con el yen subiendo más de un 1% hasta máximos de ocho meses. Los mercados bursátiles europeos se preparaban para una apertura suave, con los futuros del Eurostoxx 50 un 0,19% a la baja, los futuros del DAX alemán con pocos cambios y los futuros del FTSE un 0,17% a la baja. La entrada tardía de Harris en la carrera presidencial después de la retirada del presidente Joe Biden en julio ha apretado la carrera, provocando una reversión de las operaciones que se pusieron en marcha sobre las expectativas de una segunda presidencia de Trump. Los inversores se centran en las políticas fiscales y los planes para la economía de los candidatos, pero el debate fue escaso en detalles específicos, aunque los mercados de apuestas se inclinaron a favor de Harris tras el evento. En un impulso a la campaña de Harris, la megaestrella del pop Taylor Swift dijo que apoyaría a Harris en las elecciones del 5 de noviembre. "Con el polvo asentándose en el debate presidencial Trump vs Harris, está claro que el mercado vio que este debate fue para Kamala Harris", dijo Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone.

"Este debate nunca iba a ser un ejercicio de profundizar en las malas hierbas y en la granularidad de las respectivas políticas, y ciertamente no somos significativamente más sabios en ese frente", dijo. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis competidoras, bajaba un 0,3%, hasta 101,34, y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años descendía 2,4 puntos básicos, hasta el 3,62%. "Uno esperaría, si él lo estuviera haciendo mejor, que se viera un dólar fuerte saliendo de esto. Así que supongo que esa es la forma en que el mercado lo está viendo. Es una ligera inclinación hacia Harris", dijo Rob Carnell, jefe regional de análisis de ING para Asia-Pacífico. El Nikkei japonés se hundía casi un 2%, mientras que las bolsas chinas volvieron a caer. El índice compuesto de Shanghái retrocedía un 0,92%, mientras que el índice de valores de primera clase se dejaba un 0,46%. El índice Hang Seng de Hong Kong perdía un 1,4%.

Vigilancia de la inflación la atención de los inversores se centrará ahora en el informe sobre el índice de precios al consumo (ipc) del departamento de trabajo de estados unidos, que se publicará más tarde el miércoles, en busca de pistas sobre la política monetaria, aunque la reserva federal ha dejado claro que el empleo es más importante que la inflación.

Según un sondeo de Reuters, se espera que el IPC general haya subido un 0,2% intermensual en agosto, sin cambios respecto al mes anterior. Aunque se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés la próxima semana, su magnitud sigue siendo objeto de debate, sobre todo después de que un heterogéneo informe de empleo el viernes no aclarara qué camino podría tomar el banco central. "Lo que necesitábamos ver para incitar a la Reserva Federal a una mayor acción sería una evidencia mucho más evidente de desaceleración/recesión, y en particular en el mercado laboral. Y no creo que lo hayamos visto en el último informe de nóminas", dijo Carnell de ING. Los mercados valoran actualmente en un 65% la posibilidad de que el banco central estadounidense recorte los tipos en 25 puntos básicos, mientras que se atribuye un 35% de posibilidades a un recorte de 50 puntos básicos cuando la Fed tome su decisión el 18 de septiembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME. El dólar se mantenía a la defensiva, con el yen fortaleciéndose más de un 1% hasta 140,71 por dólar, el nivel más alto desde finales de diciembre. El yen también se veía impulsado por los comentarios de Junko Nakagawa, miembro del consejo del Banco de Japón. Nakagawa reiteró en un discurso que el banco central seguiría subiendo los tipos de interés si la economía y la inflación se mueven en consonancia con sus previsiones. En las materias primas, los precios del petróleo se estabilizaban el miércoles tras caer más de un 3% en la sesión anterior, pero siguieron rondando sus mínimos en tres años después de que la OPEP+ revisara a la baja sus previsiones de demanda para este año y 2025. Los futuros del crudo Brent subían un 0,43%, hasta 69,49 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 0,46%, hasta 66,03 dólares el barril.

(Información de Ankur Banerjee; Edición de Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters