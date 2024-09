Mercados globales-los futuros de wall st suben ante la perspectiva de mayor relajación monetaria

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 23 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales se recuperaban el lunes en Asia, a la espera de las reuniones de los bancos centrales, en las que se espera que se produzcan dos recortes más de los tipos de interés, y de las cifras clave de la inflación en Estados Unidos, que deberían dar luz verde a una mayor relajación de la política monetaria en ese país. El Banco Central de China bajó 10 puntos básicos el tipo de interés "repo" o de operaciones de recompra a 14 días, un par de días después de decepcionar a los mercados al no recortar los tipos a más largo plazo. Los analistas advirtieron de que la medida no hacía más que ponerse al día con un recorte ya aplicado a los tipos "repo" a 7 días, pero las bolsas se alegraban por lo que fuera y subían un 0,3%. El día festivo en Japón hizo que la negociación fuera escasa y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, sumaba un 0,3%, tras rebotar un 2,7% la semana pasada. El principal índice de Singapur,, alcanzaba su nivel más alto desde finales de 2007. El Nikkei de Tokio estaba cerrado, pero los futuros cotizaban a 38.510, frente a un cierre en efectivo de 37.723. El índice subió un 3,1% la semana pasada, ya que el yen se relajó desde sus máximos y el Banco de Japón (BoJ) señaló que no tenía prisa por endurecer aún más su política monetaria. Los futuros del EUROSTOXX 50 sumaban un 0,5%, los del FTSE un 0,3% y los del DAX un 0,4%. Los futuros del S&P 500 se anotaban un 0,3% y los del Nasdaq un 0,6%. El S&P ha subido un 1% en lo que va de septiembre, históricamente el mes más flojo para las acciones, y ha ganado un 19% en lo que va de año hasta alcanzar máximos históricos. Más de 20.000 millones de acciones cambiaron de manos en las bolsas estadounidenses el viernes, la sesión más ajetreada desde enero de 2021. Los analistas de BofA señalaron que el S&P sube una media del 21% cuando no hay recesión en los 12 meses posteriores al inicio de los recortes de la Fed. Los mercados seguían disfrutando del resplandor de la rebaja de medio punto de los tipos de interés de la Reserva Federal, y los futuros apuntan a una probabilidad del 50% de que se produzca otro movimiento de gran magnitud en noviembre.

"Aunque la medida era anticipada, es difícil exagerar su importancia, dado el papel de la Reserva Federal en las condiciones de liquidez del dólar en todo el mundo", dijo Christian Keller, economista de Barclays.

"Observamos que iniciar un ciclo con un movimiento de 50 puntos básicos sin que haya una crisis financiera inminente o se pierdan puestos de trabajo es bastante inusual para la Fed", añadió. "Por tanto, pensamos que el paso revela la determinación de la Fed de evitar un deterioro de las condiciones del mercado laboral o, en la jerga del mercado: lograr un aterrizaje suave". Al menos nueve responsables de política monetaria de la Fed hablarán esta semana, incluidos los comentarios preparados del presidente Jerome Powell, dos gobernadores y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

MÁS RECORTES Mucho dependerá de lo que muestre el viernes el indicador de inflación preferido de la Fed, el deflactor del gasto en consumo personal subyacente (PCE). Los analistas esperan una subida intermensual del 0,2%, lo que situaría el ritmo anual en el 2,7%, mientras que el índice general se ralentizaría hasta el 2,3%.

La semana que viene también se publicarán encuestas sobre la industria manufacturera mundial, la confianza de los consumidores estadounidenses y los bienes duraderos. El Banco Nacional de Suiza se reúne el jueves y los mercados prevén un recorte de un cuarto de punto, hasta el 1,0%, con una probabilidad del 41% de que se reduzca en 50 puntos básicos.

El banco central sueco se reúne el miércoles y también se espera una relajación de 25 puntos básicos, con alguna posibilidad de que sea mayor. El Banco de la Reserva de Australia (RBA), que se reúne el martes, casi con toda seguridad mantendrá el tipo de interés en el 4,35%, ya que la inflación sigue siendo persistente. Los inversores también se mantenían atentos a las negociaciones para evitar un cierre de la Administración estadounidense a pocos días de que se agoten los 1,2 billones de dólares de financiación actuales, el 30 de septiembre. El presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, propuso el domingo un proyecto de ley de financiación provisional de tres meses, pero ahora tiene que someterse a votación. En los mercados de divisas, el dólar se revalorizaba un 0,3%, hasta 144,30 yenes, tras haber rebotado un 2,2% la semana pasada desde un mínimo de 139,58. El euro subía casi un 3% la semana pasada, hasta 144,30 yenes. El euro ganaba casi un 3% la semana pasada hasta alcanzar los 161,09 yenes, mientras que se mantenía firme frente al dólar en 1,1160 dólares . El Partido Liberal Democrático de Japón, que cuenta con mayoría parlamentaria, elegirá un nuevo líder el 27 de septiembre, y el ganador sustituirá al primer ministro saliente, Fumio Kishida. El recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, unido a la bajada de los rendimientos de los bonos, contribuyó a que el oro alcanzara un máximo histórico de 2.630,93 dólares la onza .

Las posiciones largas netas en los futuros del oro de Comex alcanzaron su nivel más alto en cuatro años la semana pasada, lo que sugiere cierto riesgo de un retroceso a corto plazo. Los precios del petróleo seguían subiendo, impulsados en parte por las tensiones en Oriente Próximo, donde Israel atacó objetivos de Hezbolá. La semana pasada, el petróleo se revalorizaba alrededor de un 4%, gracias a la esperanza de que la reducción de los costes de financiación favorezca el crecimiento económico mundial y la demanda. El Brent sumaba 60 centavos, hasta 75,09 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba 63 centavos, hasta 71,63 dólares por barril.

(Información de Wayne Cole; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Mireia Merino)

