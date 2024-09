Mercados globales-repunte en las bolsas asiáticas y el yen tras la reunión del banco de japón

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 20 sep (Reuters) - Las bolsas asiáticas seguían subiendo el viernes, al calor del recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, mientras que el yen se revalorizaba, en un momento en que el Banco de Japón mantuvo los tipos y se mostró optimista sobre la economía. Los mercados bursátiles europeos, sin embargo, abrirán a la baja, con los futuros del EUROSTOXX 50 cediendo un 0,3% y los futuros del FTSE cayendo un 0,5%. Los futuros de Wall Street también bajaban ligeramente, después de que el S&P 500 alcanzara un cierre récord el jueves. En China, el banco central mantuvo los tipos de interés de referencia, contrarrestando las expectativas de una bajada. Las bolsas chinas fueron un caso atípico en la región, con los valores de primer orden bajando un 0,5%. El yuan del mercado nacional se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto en casi 16 meses, lo que provocó la intervención de los bancos estatales para evitar una apreciación demasiado rápida. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,6%, alcanzando su nivel más alto en dos meses, siguiendo las ganancias de la noche en Wall Street. El índice se encaminaba a una subida semanal del 2,4%. El Nikkei avanzaba un 1,5% y un 3,1% en la semana. En un breve comunicado, el Banco de Japón mantuvo el viernes el tipo de interés a corto plazo en el 0,25%, tal y como se esperaba, pero mejoró su opinión sobre el consumo. En particular, mencionó que era más probable que el tipo de cambio afectara a los precios que en el pasado. El yen ha subido un 14% desde su mínimo de principios de julio, pero su ascenso ha encontrado cierta resistencia en el nivel clave de 140 por dólar. El yen subía un 0,3%, hasta 142,21 por dólar, pero bajaba un 1% en la semana, a pesar de la debilidad generalizada del dólar. Los datos publicados el viernes mostraron que la inflación subyacente de Japón se aceleró por cuarto mes consecutivo, lo que refuerza los argumentos a favor de un mayor endurecimiento de la política monetaria. "El yen se ha fortalecido y el mercado no se ha estabilizado del todo, por lo que creo que es apropiado mantener los tipos sin cambios por ahora", dijo Kazutaka Maeda, economista del Instituto de Investigación Meiji Yasuda.

"La necesidad de subidas como medida para contrarrestar la debilidad del yen ha disminuido un poco. Más bien, el BOJ observará los salarios y los precios y hará ajustes de forma que se mantenga un círculo virtuoso de salarios y precios".

Los inversores se centrarán ahora en las pistas que pueda dar el gobernador Kazuo Ueda sobre el calendario y el ritmo de las nuevas subidas en la rueda de prensa posterior a la reunión de las 06.30 GMT. En la víspera, Wall Street tuvo por fin tiempo de digerir la primera bajada de tipos de la Reserva Federal. Los inversores apuestan por un crecimiento económico continuado en EEUU, y los datos de solicitudes de subsidio de desempleo, mejores de lo esperado, refuerzan la opinión de que el mercado laboral sigue saneado. Los mercados apuntan a un 40% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte otros 50 puntos básicos en noviembre y a 73 puntos básicos para finales de año. Los tipos de interés se sitúan en el 2,85% a finales de 2025, lo que la Reserva Federal considera un nivel neutral. En los mercados de divisas, el dólar se mantenía cerca de mínimos de un año frente a las principales monedas. La libra esterlina cotizaba a 1,3297 dólares, tras subir un 0,7% en la víspera y alcanzar su nivel más alto desde marzo de 2022, después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos estables. Los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo se mantenían cerca de máximos de dos años. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años descendía 3 puntos básicos hasta el 3,57% el viernes, pero subió 3 puntos básicos en la semana. Las materias primas también mantenían sus ganancias semanales. El oro se acercaba a un máximo histórico de 2.592,67 dólares la onza y el petróleo encadena su segunda semana consecutiva de subidas. Los futuros del Brent bajaban un 0,3%, hasta 74,67 $ el barril, pero siguen subiendo un 4,2% esta semana.

(Información de Stella Qiu; edición de Christopher Cushing, Jamie Freed y Sam Holmes; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

