Messi se pierde entrenamiento de argentina en copa américa por molestia muscular

27 jun (Reuters) - El capitán de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, no participó el jueves de la sesión de entrenamiento vespertina debido a una molestia muscular, por lo que está en duda su presencia en el partido de la Copa América ante Perú.

Argentina, vigente campeón de América y del mundo, se entrenó en el campo de deportes de la Universidad Internacional de Miami sin Messi, quien se realizó estudios médicos y sesiones de kinesiología, según reportes de la prensa argentina.

El astro de 37 años acusó problemas en su pierna derecha durante el primer tiempo del triunfo 1-0 del martes frente a Chile, pese a que pudo completar los 90 minutos.

"Se me puso duro un poco el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido, así que veré en estos días cómo va evolucionando", dijo Messi tras la victoria.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no dio parte médico sobre la salud del delantero del Inter Miami.

La selección albiceleste también sufrió la lesión muscular del defensor Marcos Acuña durante el entrenamiento en Miami.

Argentina, que ya tiene su lugar seguro en los cuartos de final, enfrentará el sábado a Perú en la última jornada de Grupo A, partido en el que el director técnico Lionel Scaloni dará descanso a los titulares. (Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters