Meta recibe denuncias en 11 países europeos por uso de datos para la IA

El gigante estadounidense Meta, matriz de Facebook e Instagram, recibió el jueves denuncias en once países europeos sobre un proyecto de uso "ilegal" de datos personales de los usuarios en un programa de inteligencia artificial, dijo la organización austriaca Noyb.

Esta oenegé de Viena, bestia negra de los gigantes tecnológicos, pide a las autoridades intervenir "con urgencia" para impedir la implementación de esta nueva política de confidencialidad prevista el 26 de junio.

Algunos datos públicos ya se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, pero Meta quiere ir más lejos, afirma Noyb.

Su plan implica "tomar directamente" el conjunto de datos recogidos desde 2007 de sus miles de millones de usuarios y usarlos en el marco de "una tecnología experimental de IA sin ningún límite", agrega la organización.

"Básicamente dicen que pueden usar no importa qué dato de cualquier fuente para no importa qué objetivo y ponerlos a disposición de cualquiera en el mundo", denuncia el fundador de Noyb, Max Schrems.

No se sabe si servirán para desarrollar "un simple robot conversacional, publicidades personalizadas agresivas o incluso un dron asesino", afirma.

Y todo esto sin pedir el consentimiento del usuario aunque eso sea un requisito del reglamento europeo sobre la protección de datos.

"Una vez dentro del sistema, los usuarios parecen no tener ninguna posibilidad de suprimir" los datos que le afectan, afirma Noyb.

Después de las denuncias en estos once países, entre los que figuran Francia, Bélgica o Alemania, la asociación anuncia acciones en otros Estados de la Unión Europea "en los próximos días".

Noyb, nombre formado de la expresión inglesa "None of your business" (No es asunto tuyo), ha presentado numerosas denuncias contra gigantes de internet que, en el caso de Meta, han conducido a multas administrativas de "más de 1.500 millones de euros", 1.630 millones de dólares.

anb/nth/dbh/mas

AFP