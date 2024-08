Metales preciosos-el oro abre plano ante las cambiantes perspectivas de tipos en eeuu

Por Daksh Grover

5 ago (Reuters) - Los precios del oro, refugio seguro, se mantenían estables el lunes, ya que algunas tomas de beneficios contrarrestaron parcialmente el apoyo de los temores de recesión en Estados Unidos y las crecientes expectativas de un recorte de tipos en septiembre por parte de la Reserva Federal. El oro al contado se mantenía en los 2.443,44 dólares por onza a las 0335 GMT, tras caer un 1% durante la sesión. Los futuros del oro estadounidense se revalorizaban un 0,7%, hasta los 2.485,80 dólares. Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, explicó que "se están produciendo algunas recogidas de beneficios mientras los operadores intentan calibrar el grado de agresividad de la Reserva Federal en septiembre con respecto a la magnitud del recorte de tipos". Sin embargo, "el panorama fundamental (para el oro) apunta a nuevas subidas, dadas las expectativas de una política monetaria estadounidense moderada". Los datos del viernes mostraron que el crecimiento del empleo en EEUU en julio no alcanzó las expectativas, y la tasa de paro subió al 4,3%, lo que apunta a una posible debilidad del mercado laboral y una mayor vulnerabilidad a la recesión. Esto refuerza la idea de una bajada de tipos en la reunión de la Reserva Federal de los días 17 y 18 de septiembre. Los operadores proyectan en más de un 70% la posibilidad de que el banco central estadounidense baje los tipos 50 puntos básicos en septiembre, frente al 11,5% de una semana antes, según la herramienta FedWatch de CME. Unos tipos de interés más bajos reducen el coste de oportunidad de mantener un lingote sin rendimiento. Mientras tanto, el viernes, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, mantuvo una perspectiva prudente, afirmando que no está preparado para ajustar su política monetaria. Los inversores estarán atentos a los índices PMI no manufactureros ISM y de servicios de S&P Global de julio, que se publicarán a lo largo del día.

Por otra parte, el Pentágono anunció el viernes que el ejército estadounidense desplegará más aviones de combate y buques de guerra en Oriente Próximo para reforzar la defensa frente a las amenazas de Irán y sus aliados, Hamás y Hezbolá. La plata al contado cotizaba sin cambios, a 28,52 dólares la onza, el platino caía un 0,5%, a 953,25 dólares, y el paladio prácticamente sin cambios, a 889,98 dólares.

(Información de Daksh Grover en Bengaluru; editado por Janane Venkatraman y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Mireia Merino)

Reuters