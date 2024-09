Metales preciosos-el oro apunta a su mejor trimestre en más de ocho años

Por Anushree Mukherjee y Swati Verma

27 sep (Reuters) - El oro detuvo su carrera récord el viernes, pero se mantuvo en camino de su mejor trimestre desde 2016 después de un rally catalizado por un fuerte recorte de tasas de la Reserva Federal, mientras que los mercados se prepararon para un informe de inflación crucial que se publicará más tarde en el día.

* El oro al contado bajaba un 0,1% a 2.666,50 dólares la onza a las 1115 GMT, por debajo del máximo histórico de 2.685,42 dólares alcanzado en la sesión anterior. Se encamina a su mejor trimestre desde los tres primeros meses de 2016.

* Los futuros del oro estadounidense caían un 0,2% hasta los 2.688,90 dólares.

* "El mercado en este momento ha puesto en precio todas las buenas noticias y también hay cierta indecisión por parte de nuevos compradores para involucrarse en estos niveles récord", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* El lingote ha subido un 29% en lo que va de año, alcanzando sucesivos máximos históricos tras el recorte de medio punto porcentual de la Reserva Federal la semana pasada y las medidas de estímulo anunciadas por China esta semana.

* Los precios de la plata han subido siguiendo el buen comportamiento de los lingotes, aunque algunos analistas advierten de que el repunte puede desvanecerse.

* "En general, la demanda industrial sigue apoyando a la plata. Pero necesitamos unos resultados económicos más sólidos en China, así como en otros países desarrollados", afirmó Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

* La plata al contado bajó un 0,1% a 31,98 dólares la onza, tras alcanzar el jueves su nivel más alto desde diciembre de 2012, 32,71 dólares. Se encamina a una tercera semana consecutiva de ganancias. * Tanto el oro como la plata son inversiones seguras, pero esta última tiene más aplicaciones industriales, por lo que tiende a rendir menos durante las recesiones y más cuando las economías se expanden.

* Entre otros metales, el platino subió un 0,5% a 1.012,40 dólares y el paladio cayó casi un 1,5% a 1.031,75 dólares.

