Metales preciosos-el oro sube a la espera de pistas sobre los tipos de interés en eeuu

Por Daksh Grover

12 sep (Reuters) - El precio del oro subía el jueves, con los inversores centrados en los próximos datos económicos de Estados Unidos, que pueden ofrecer más información sobre la magnitud de la reducción prevista en los tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana. El oro al contado subía un 0,2% y se situaba en los 2.515,59 dólares la onza hacia las 0353 GMT. Los futuros del oro estadounidense se mantenían estables en los 2.543,40 dólares. "Es probable que el oro supere los 2.532 dólares. Sólo unos datos macroeconómicos sólidos, especialmente de EEUU, que indiquen un crecimiento significativo o una mejora económica, podrían detener su tendencia alcista", dijo Kelvin Wong, analista de mercado senior de OANDA para Asia-Pacífico.

Los operadores se centrarán en el índice de precios a la producción y en las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, que se publicarán a las 1230 GMT, así como en los datos sobre la confianza de los consumidores que se publicarán el viernes. Se estima que el IPP intermensual se situará en el 0,1%, mientras que el interanual se situará en el 1,8%. Esto se compara con los datos del mes pasado del 0,1% y el 2,2%, respectivamente. Los datos del miércoles mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos subieron ligeramente en agosto, pero la inflación subyacente mostró cierta rigidez, lo que podría disuadir a la Reserva Federal de un recorte de los tipos de interés de medio punto la semana que viene. Los datos del IPC no mostraron grandes repuntes de la inflación, lo que está apoyando que los precios del oro se mantengan por encima de los 2.500 dólares y sugiriendo que no habrá cambios inmediatos en la política de la Reserva Federal, añadió Wong. Es probable que los banqueros centrales de Estados Unidos comiencen la próxima semana los esperados recortes de los tipos de interés con una reducción de un cuarto de punto porcentual, ya que tratan de reducir las probabilidades de una recesión, aunque las presiones subyacentes sobre los precios, obstinadamente intactas, les disuaden de tomar medidas más agresivas. Los lingotes, que a diferencia de otros activos no pagan intereses, suelen ser la inversión preferida en un contexto de tipos de interés bajos y agitación geopolítica. La plata al contado se mantenía estable en 28,68 $ la onza y el platino subía un 0,9% hasta 959,95 $. El paladio avanzaba un 1,3% a 1.021,84 $, su nivel más alto desde el 8 de julio, tras los comentarios del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la normativa de exportación. Putin dijo el miércoles que Moscú debería plantearse limitar las exportaciones de uranio, titanio y níquel como represalia contra Occidente.

(Información de Daksh Grover en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

