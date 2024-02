Por Kylie Madry

Ciudad de méxico, 18 feb (reuters) - enormes multitudes llenaron la plaza principal de ciudad de méxico el domingo en apoyo a la autoridad electoral nacional, acusando al presidente andrés manuel lópez obrador de intentar debilitar al organismo antes de las elecciones presidenciales en junio.

Los organizadores dijeron que unas 700.000 personas asistieron a Ciudad de México, lo que podría marcar una de las protestas más grandes contra López Obrador a medida que su administración se acerca a su fin.

El Gobierno de Ciudad de México, controlado por el partido MORENA de López Obrador, no compartió de inmediato su proyección de manifestantes.

Las protestas, la más reciente de una serie en los últimos años destinadas a "proteger" al Instituto Nacional Electoral (INE), se producen después de que López Obrador enviara un amplio paquete de reformas constitucionales al Congreso, que incluiría una reforma del INE.

López Obrador no ha dejado en secreto que el paquete de iniciativas pretende influir en el debate antes de la votación del 2 de junio, en la que probablemente gane su sucesora política Claudia Sheinbaum, aunque el presidente ha dicho que es poco probable que se aprueben la mayoría de las reformas.

Una iniciativa convertiría al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que se haría cargo de los órganos electorales locales del país y reduciría el número de consejeros que encabezan el grupo. También requeriría que los magistrados electorales fueran escogidos por voto popular.

"Desde el poder, se busca desaparecerlas, subordinarlas, o capturarlas (...), hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones", dijo a la multitud Lorenzo Córdova, extitular del INE".

El presidente ha compartido durante mucho tiempo su disgusto por el INE. Incluso acusó al organismo electoral de ayudar a diseñar sus derrotas cuando se postuló para la presidencia en 2006 y 2012.

Los manifestantes acusaron el domingo a López Obrador de entrometerse en un intento de concentrar el poder en manos del Gobierno de su partido, aunque López Obrador ha dicho que respetará los resultados de las elecciones.

Los manifestantes también aprovecharon las protestas para hablar en contra de otras características distintivas de la administración de López Obrador, incluido lo que alegan es un fracaso para frenar la violencia generalizada y los programas de gasto social.

"El Gobierno actual nos está llevando a la catástrofe", afirmó María de los Ángeles López. "Nos está llevando a estar cada vez peor, a estar temerosos, a no querer salir a la calle porque tenemos miedo, a que mi dinero ya no me rinda y no me alcance (...), eso es por lo que vengo yo a reclamar". (Reporte de Kylie Madry; reporte adicional de Alberto Fajardo y Gloria Lopez de Reuters TV; escrito por Nelson Bocanegra)