Mikel Oyarzabal: "Estoy ilusionado, me gusta la oportunidad de volver a estar en la selección"

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal se mostró "ilusionado" por estar en la prelista del seleccionador nacional Luis de la Fuente para la disputa de la Eurocopa de Alemania y recalcó que la presencia de tantos jugadores del equipo guipuzcoano "habla bien de lo que se está haciendo en el club".

"Bueno, estoy ilusionado. Creo que todos los jugadores si pudieran elegir, elegirían poder estar en un torneo como este. Creo que en la anterior EURO nos quedamos 'cerquita' de poder hacer algo bonito y con ganas de que llegue ahí al día y de poder hacerlo bien", señaló Oyarzabal durante el 'Día de Medios' de la selección en la Ciudad del Fútbol.

En este sentido, "más que el hecho de no poder estar" en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, lo que más le costó fue lo que le tocó "vivir" con la grave lesión de rodilla que le impidió estar en el Mundial de Catar de 2022 cuando era una pieza fija para el entonces seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Me gusta tener la oportunidad de volver a estar aquí, a las puertas, de poder disfrutar una competición como esta porque la verdad que es bonito, por todo lo que has pasado, por lo que has sufrido, y bueno, pelearemos por conseguir todo lo que queremos", añadió.

El guipuzcoano se mostró "muy agradecido" a Luis de la Fuente "porque desde hace muchos años siempre" ha contado con él. "Es una persona a la que le tengo mucho cariño y con la que hemos vivido muchas cosas juntas, muchas cosas bonitas", confesó el realista, que descartó ser uno de los capitanes porque "hay gente que lleva mucho más tiempo" y que "tiene más peso en el vestuario" que él.

Sobre Lamine Yamal y Nico Williams, Oyarzabal apuntó que "son dos muy buenos jugadores, muy jóvenes, con mucha proyección". "Nos van a dar mucho con un uno contra uno por fuera que muy pocos jugadores y muy pocas selecciones podrán tener. Que su talento y todo lo que ellos tienen lo pongan a servicio del equipo para que sea bueno y un beneficio para todos", subrayó.

El futbolista de la Real Sociedad recordó que hay que vivir "un aprendizaje constante que te tiene que servir de alguna manera para lo que quizás has fallado en el pasado". "Si te ha salido del todo bien, pues lo puedes pasar más mejor en el futuro y puede ir mejor la cosa. Al final aprendes todos los días también en tu club, aprendes aquí entrenando", puntualizó.

Oyarzabal es uno de los cinco jugadores del conjunto 'txuri-urdin' que están en esta prelista junto a los centrocampistas Mikel Merino y Martín Zubimendi, el central Robin Le Normand y el guardameta Alex Remiro. "Eso habla bien de lo que se está haciendo en el club, de lo que se viene trabajando durante muchos años, y de lo que se ha conseguido con este proyecto. Y creo que es positivo para nosotros y para el club también", admitió.

El delantero advirtió que en la Eurocopa arrancarán con "un grupo complicado", pero dejó claro que la 'Roja' también puede "plantar cara a cualquiera". "Ahora vamos a preparar los dos amistosos que nos van a preparar de la mejor manera para llegar al primer partido de la mejor manera posible", indicó.

Y tras el estreno ante Croacia, les tocará su verdugo en la pasada EURO, Italia, "un equipo histórico". "Es una selección con la que hemos tenido muchos enfrentamientos y un equipo con mucho potencial, que creo que tienen grandes jugadores, pero creo que nosotros también, que no nos tenemos que hacer de menos. Confiamos en nosotros mismos y no sé los otros equipos cómo nos ven a nosotros, pero nosotros tenemos confianza en nosotros mismos", sentenció.

