miles de personas marchan contra la guerra de gaza en la convención demócrata

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - Miles de manifestantes pro palestinos, en su mayoría pacíficos, marcharon el lunes en Chicago mientras el presidente Joe Biden llegaba a la jornada inaugural de la Convención Nacional Demócrata, en una demostración de presión contra el apoyo de su administración a Israel durante la guerra en Gaza.

Tras horas de manifestaciones pacíficas, decenas de protestantes rompieron parte de la valla de seguridad del perímetro, lo que atrajo a la policía antidisturbios al lugar, dijo un testigo de Reuters.

El equipo de seguridad de la convención no respondió a una petición de comentarios sobre si los manifestantes fueron detenidos.

"El personal encargado de hacer cumplir la ley se encuentra actualmente en el lugar y se proporcionará más información cuando esté disponible", dijo un portavoz de la ciudad de Chicago. Los cánticos se intensificaron antes de la ruptura de la valla, cuando los manifestantes llegaron a un parque vecinal del West Side de Chicago y se detuvieron para amplificar sus llamados de alto el fuego. En medio del ruido, la multitud dirigió su frustración hacia la vicepresidenta Kamala Harris, refiriéndose a la candidata demócrata como "Kamala asesina".

La policía de Chicago formó un perímetro alrededor del parque a pie para contener a los manifestantes, con algunos efectivos policiales en bicicleta. Sin embargo, el grupo coordinador "March on the DNC" atrajo a menos simpatizantes de lo esperado a un parque fuera del recinto de la convención, horas antes de que Biden se dirigiera a la reunión.

Los organizadores esperaban decenas de miles de manifestantes, suficientes para llenar el parque y la ruta de la marcha, dijo a primera hora del lunes Hatem Abudayyeh, portavoz de "March on the DNC". Por la tarde, sin embargo, varios miles de manifestantes se habían reunido para pronunciar discursos y el parque sólo estaba medio lleno. La coalición de más de 200 grupos incluye a quienes defienden diversas causas, desde los derechos reproductivos hasta la justicia racial. Muchas personas procedían de comunidades palestinas y árabes de Illinois y estados vecinos, según dijeron los organizadores la semana pasada. Roman Fritz, a sus 19 años uno de los delegados más jóvenes de Wisconsin, llevaba un pañuelo con el estampado tradicional palestino keffiyeh. Tenía previsto participar en la marcha, pero no tenía planes de interrumpir los actos oficiales posteriores, y dijo que apoyaba a Harris como candidato del partido para derrotar a Trump.

Decenas de delegados musulmanes y sus aliados, enfadados por el apoyo de Estados Unidos a la ofensiva israelí en Gaza, buscan cambios en la plataforma demócrata y planean presionar por un embargo de armas, poniendo al partido en guardia ante posibles interrupciones de discursos de alto perfil en la convención.

Algunos manifestantes dudan de que el partido vaya a cambiar su plataforma. "Nunca ocurrirá", dijo Mwalimu Sundiata Keita, que viajó desde Cincinnati, Ohio, para unirse a la protesta. "La política del partido es apoyar a Israel, y hasta que esa política no cambie, así seguirá siendo". Senan Shaqdeh, de 54 años, miembro del comité ejecutivo de la Red de Organizaciones Estadounidenses Palestinas, dijo que se esperaba que otros autobuses procedentes de lugares tan lejanos como Florida llevaran a más manifestantes al lugar de la marcha a lo largo del día.

"El Partido Demócrata no debe esperar que las cosas sigan como siempre", dijo Shaqdeh.

Otra gran protesta estaba prevista para el jueves, cuando Harris debe aceptar formalmente la nominación. (Reporte de Doina Chiacu; editado por Kat Stafford y Jonathan Oatis. Editado en español por Natalia Ramos y Héctor Espinoza.)

