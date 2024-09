Ministro de hacienda israelí planea recortar gastos en 2025 para financiar la guerra de gaza

Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 3 sep (Reuters) - El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo el martes que el presupuesto del Estado para 2025 incluirá fuertes recortes de gastos, ya que el Gobierno intenta equilibrar la responsabilidad fiscal con la necesidad de financiar la guerra que Israel mantiene con Hamás en Gaza.

El ministro ha estado sometido a la presión del Banco de Israel y de los inversores que buscan claridad sobre la política fiscal para el próximo año.

El banco central ha pedido recortes del gasto y subidas de impuestos u otras formas de obtener más ingresos, pero Smotrich ha dicho que durante una guerra es un error subir los impuestos.

En una conferencia de prensa, Smotrich se limitó a esbozar los principales puntos en los que se centraría la formulación del presupuesto, que, según dijo, estaría listo para una votación del gabinete a principios de octubre y una votación parlamentaria inicial a mediados de noviembre.

La aprobación completa por los legisladores ocurrirá a finales de diciembre, dijo.

"Estamos en la guerra más larga y costosa de la historia de Israel, con unos gastos de 200.000 millones a 250.000 millones de séquels (54.000 millones a 68.000 millones de dólares)", dijo Smotrich.

"No limitamos los gastos de guerra y apoyaremos el esfuerzo bélico hasta la victoria", afirmó. "Sin victoria, no habrá seguridad y sin seguridad no habrá economía", agregó.

La guerra, desencadenada por los ataques de Hamás contra Israel, comenzó el 7 de octubre y hay pocos indicios de un alto el fuego en el corto plazo.

Para financiar la guerra, Smotrich prevé amplias reducciones del gasto de 35.000 millones de shekels en 2025, junto con una congelación de los tipos impositivos, las prestaciones y los salarios. Prevé un déficit presupuestario del 4% del producto interior bruto, frente al objetivo del 6,6% del PIB en 2024.

El déficit alcanzó el 8,1% en julio y se espera que siga creciendo en agosto, pero Smotrich afirmó que volverá a su objetivo a finales de año.

Tres agencias de calificación crediticia bajaron la nota de Israel este año y Smotrich también ha sido acusado de no gestionar bien la economía, con un escaso crecimiento del 1,2% en el segundo trimestre.

(1 dólar = 3,6805 séquels) (Reportaje de Steven Scheer Edición en español de Juana Casas)

