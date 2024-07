Miquel Travé: "Voy a ir a Los Ángeles con más hambre"

El palista español Miquel Travé, quinto en la final de C1 de piragüismo eslalon en los Juegos Olímpicos de París, ha lamentado su "cruel" destino en la final, en la que una penalización le privó de estar en el podio, y ha asegurado que irá "con más hambre a Los Ángeles", donde se disputará la cita olímpica en 2028.

"Ahora mismo estoy jodido. No es fácil estar tan cerca y que se escape, pero este es el juego y hemos venido a jugar", declaró ante los medios de comunicación. "Es cruel, es así. No es injusto ni justo. Al final, el mejor del mundo puede perder y el peor del mundo puede ganar. Esta vez me ha tocado bajarme a mí del podio", añadió.

Además, reconoció que estar "tan cerca" de las medallas "es duro", pero que cuando pase el tiempo, lo valorará. "Creo que cuando lo vea un poco mejor, con perspectiva, voy a ver que en los primeros Juegos Olímpicos, poder estar quinto es un buen resultado, pero ahora mismo duele", afirmó. "Ahora mismo me quedo insatisfecho y eso es lo que me importa. A Los Ángeles voy a ir con más hambre", advirtió.

Sobre su problema con la puerta 14, en la que tocó uno de los palos y recibió una penalización, aseguró que son "cosas del deporte". "Hay muchos detalles a controlar y no se puede controlar todo. Y son escasos centímetros que me alejan de la plata al quinto puesto", dijo. "Al final, todas las puertas son peligrosas, todas tienen dos palos, todas hay que pasarlas por el medio sin tocar. Hay que estar atento de la primera hasta la última, y hay 23, hay muchos palos y hay que gestionarlos todos".

Por último, Travé ya piensa en la próxima prueba en la competirá en París, el novedoso kayak cross. "Intentaré sacar un poco toda mi rabia, toda mis fuerzas, sacar un buen resultado. Una vez pasado, quiero terminar la temporada y empezar a preparar Los Ángeles", subrayó. "Ya he competido los últimos 3-4 años en kayak cross, así que intentaremos hacerlo bien", finalizó.

Europa Press