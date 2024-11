Moldavos eligen presidente en votación marcada por denuncias de fraude e intimidación

CHISINAU, Moldavia (AP) — Los moldavos participan en la votación de una segunda vuelta presidencial decisiva el domingo que enfrenta a la titular prooccidental Maia Sandu contra un oponente favorable a Rusia, mientras las continuas acusaciones de fraude electoral, interferencia electoral e intimidación amenazan la democracia en el país candidato a la Unión Europea.

En la primera ronda celebrada el 20 de octubre, Sandu obtuvo el 42% de los votos pero no logró una mayoría absoluta. Se enfrenta a Alexandr Stoianoglo, un ex fiscal general, quien superó las encuestas en la primera ronda con casi el 26% de los sufragios.

Los centros de votación cerrarán a las 9:00 de la noche (1900 GMT). Para las 6:00 de la tarde más de 1.5 millones de personas —aproximadamente el 50% del electorado elegible— habían emitido sus votos, según el Comité Electoral Central.

Una encuesta publicada por la empresa de investigación iData indica una contienda reñida que se inclina hacia una apretada victoria de Sandu, un resultado que podría depender de la gran diáspora de Moldavia. El rol presidencial tiene poderes considerables en áreas como la política exterior y la seguridad nacional y tiene un mandato de cuatro años.

La diáspora de Moldavia jugó un papel clave en un referéndum nacional también celebrado el 20 de octubre, cuando una estrecha mayoría del 50,35% votó para asegurar el camino de Moldavia hacia la membresía de la UE. Pero los resultados de las votaciones, incluida la del domingo, han sido eclipsados por alegaciones de un importante esquema de compra de votos e intimidación de votantes.

En lugar de recibir el apoyo abrumador que Sandu había esperado, los resultados en ambas contiendas expusieron al poder judicial de Moldavia como incapaz de proteger adecuadamente el proceso democrático.

El domingo, la policía moldava indicó que tiene “pruebas razonables” de transporte organizado de votantes —ilegal según el código electoral del país— a los centros de votación desde dentro del país y desde el extranjero, y están “investigando y registrando pruebas en conexión con actividades de transporte aéreo desde Rusia a Bielorrusia, Azerbaiyán y Turquía”.

“Se toman tales medidas para proteger la integridad del proceso electoral y asegurar que el voto de cada ciudadano se emita libremente sin presiones indebidas o influencias”, dijo la policía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Moldavia informó el domingo por la tarde que los centros de votación en Frankfurt, Alemania y Liverpool y Northampton en el Reino Unido habían sido objeto de falsas amenazas de bomba, que “sólo pretendían detener el proceso de votación”.

Stanislav Secrieru, el asesor de seguridad nacional del presidente, escribió en X: “Estamos viendo una interferencia masiva de Rusia en nuestro proceso electoral”, lo cual advirtió que tenía un “alto potencial para distorsionar el resultado” de la votación.

Secrieru agregó más tarde que los sistemas nacionales de registro de votantes estaban siendo objeto de “ciberataques coordinados en curso” para interrumpir los enlaces entre las estaciones de votación domésticas y las del extranjero, y que los equipos de ciberseguridad estaban “trabajando para contrarrestar estas amenazas y asegurar la continuidad del sistema”.

El primer ministro de Moldavia, Dorin Recean, dijo que personas en todo el país habían recibido “amenazas de muerte anónimas a través de llamadas telefónicas” en lo que él llamó “un ataque extremo” para asustar a los votantes en la antigua república soviética, que tiene una población de aproximadamente 2,5 millones de habitantes.

Después de emitir su voto en Chisinau, Sandu dijo “hoy, más que nunca, debemos estar unidos, mantener nuestra paz, mantener nuestro voto, mantener nuestra independencia”.

“Los ladrones quieren comprar nuestro voto, los ladrones quieren comprar nuestro país, pero el poder del pueblo es infinitamente mayor”, subrayó a los periodistas.

Fuera de una estación de votación en la capital de Rumanía, Bucarest, Silviana Zestrea, una estudiante de medicina de 20 años, dijo que la segunda vuelta será un “paso definitivo” hacia el futuro de Moldavia.

“La gente necesita entender que tenemos que elegir a un verdadero candidato que cumpla nuestras expectativas”, afirmó. “Porque creo que aunque ahora seamos una diáspora, ninguno de nosotros quería realmente irse”.

En la estela de las dos votaciones de octubre, las fuerzas del orden de Moldavia dijeron que un esquema de compra de votos fue orquestado por Ilan Shor, un oligarca exiliado que vive en Rusia y fue condenado en ausencia el año pasado por fraude y lavado de dinero. Shor niega cualquier delito.

Los fiscales afirman que se pagaron 39 millones de dólares a más de 130.000 receptores a través de un banco ruso sancionado internacionalmente a votantes entre septiembre y octubre. Las autoridades anticorrupción han realizado cientos de registros y han incautado más de 2,7 millones de dólares (2,5 millones de euros) en efectivo en un intento por frenar la operación.

En un caso en Gagauzia, una parte autónoma de Moldavia donde solo el 5% votó a favor de la UE, un médico fue detenido después de supuestamente coaccionar a 25 residentes de un hogar para adultos mayores a votar por un candidato que no eligieron. La policía dijo que obtuvo “pruebas concluyentes”, incluidas transferencias financieras del mismo banco ruso.

El sábado en una iglesia en Comrat, la capital de Gagauzia, el padre Vasilii dijo a The Associated Press que ha instado a la gente a ir a votar porque es una “obligación cívica” y que no nombran a ningún candidato.

“Usamos los bienes que el país nos ofrece —luz, gas”, añadió. “Nos guste o no lo que hace el gobierno, debemos ir a votar. ... La iglesia siempre ora por la paz”.

El jueves, los fiscales allanaron la sede de un partido político y dijeron que 12 personas eran sospechosas de pagar a votantes para seleccionar a un candidato en la carrera presidencial. También se abrió un caso penal en que se sospecha que 40 empleados de agencias estatales aceptaron sobornos electorales.

Cristian Cantir, un profesor asociado moldavo de relaciones internacionales en la Universidad de Oakland, dijo a la AP que cualquiera que sea el resultado de la segunda ronda, “no desinflará” las tensiones geopolíticas.

“Por el contrario, espero que la polarización geopolítica sea amplificada por la campaña para las elecciones legislativas de 2025”, destacó.

Las fuerzas del orden de Moldavia necesitan más recursos y personal mejor capacitado que trabaje a un ritmo más rápido para abordar el fraude electoral, agregó, para “crear un entorno en el que cualquiera que esté tentado de comprar o vender votos sepa que habrá consecuencias claras y rápidas”.

Savlina Adasan, una estudiante de Economía de 21 años en Bucarest, dijo que votó por Sandu y citó preocupaciones sobre la corrupción y los votantes desinformados sobre los dos candidatos.

“Queremos un futuro europeo para nuestro país”, dijo, añadiendo que ofrece “muchas oportunidades, desarrollo para nuestro país ... y siento que si el otro candidato gana, entonces significa que estamos retrocediendo 10 pasos como país”.

Un gobierno prooccidental ha estado en el poder en Moldavia desde 2021, y se celebrará una elección parlamentaria en 2025. Los observadores de Moldavia advierten que la votación del próximo año podría ser el principal objetivo de Moscú.

En la estela de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, Moldavia solicitó unirse a la UE. Se le otorgó el estatus de candidato en junio de ese año, y en el verano de 2024, Bruselas acordó iniciar negociaciones de membresía. El marcado giro hacia Occidente irritó a Moscú y agrió significativamente las relaciones con Chisinau.

Desde entonces, las autoridades moldavas han acusado repetidamente a Rusia de librar una vasta “guerra híbrida”, desde campañas de desinformación generalizadas hasta protestas de partidos pro-Rusia hasta esquemas de compra de votos que socavan las elecciones en todo el país. Rusia ha negado que esté interfiriendo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP