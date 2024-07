Mouser Electronics desvela interfaces hombre-máquina que cambiarán el juego en su última serie de contenidos

Dallas y fort worth, texas--(business wire)--jul. 17, 2024--

Mouser Electronics, Inc., el distribuidor mundial autorizado con los componentes electrónicos y productos de automatización industrial más novedosos, publicó hoy la última entrega de su serie tecnológica Empowering Innovation Together (EIT) en la que explora los atributos únicos de las interfaces hombre-máquina (HMI) para dispositivos cotidianos y aplicaciones industriales. Con la evolución de las HMI, los ingenieros están combinando diseños intuitivos y centrados en el usuario con tecnologías de vanguardia para introducir una gran cantidad de capacidades novedosas. En esta serie, Mouser profundiza en el futuro impacto tecnológico y social de las HMI en nuestros dispositivos, autos, casas y entre nosotros.

Los ingenieros están aprovechando los principios de los comportamientos humanos naturales, las capacidades y el procesamiento cognitivo para diseñar interfaces que se anticipen a las necesidades y preferencias de los usuarios. Esta serie de EIT profundiza en la integración inmersiva de la HMI, las funciones avanzadas de accesibilidad y el apoyo a los diseños de automoción para satisfacer las expectativas globales. En los nuevos episodios del podcast The Tech Between Us, el presentador Raymond Yin, director de contenidos técnicos de Mouser, se sienta con Allison Strochlic, directora de investigación de Emergo UL, para profundizar en la definición de los factores humanos, las estrategias para el diseño centrado en el usuario y las variaciones de diseño en los distintos sectores. También interviene Nicole Johnson, experta en diseño de HMI y líder de diseño en Rivian desde hace muchos años. Johnson examina la evolución de las HMI y cómo la industria 4.0 y la integración de IoT influyen en las consideraciones de diseño.

"La explosión del aprendizaje automático y la inteligencia artificial ha transformado las HMI, haciéndolas más personalizadas e intuitivas", dijo Yin. "El control por voz y gestos elimina la necesidad de botones y diales tradicionales, lo que hace que las tecnologías complejas sean más accesibles para personas de todas las edades y capacidades".

En esta entrega se ofrecen recursos adicionales para ingenieros de diseño, como artículos técnicos, una infografía, un video, etc., en los que se destaca la tecnología inmersiva mejorada con HMI. Los sectores del juego, el entretenimiento y la automoción pueden crear una relación perfecta entre humanos y máquinas, por ejemplo, desarrollando interfaces personalizables.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.

Como distribuidor mundial autorizado, Mouser ofrece la más amplia selección de los más novedosos semiconductores, componentes electrónicos y productos de automatización industrial. Los clientes de Mouser pueden esperar productos 100 % certificados, genuinos y totalmente trazables de cada uno de sus fabricantes asociados. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluyendo un Technical Resource Center, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de proveedores, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otra información útil.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

