Muere el escritor y poeta sudafricano Breyten Breytenbach a los 85 años

Johannesburgo (ap) — el escritor y poeta sudafricano breyten breytenbach, firme opositor de la política de apartheid del antiguo gobierno de minoría blanca de sudáfrica, falleció en parís a los 85 años, anunció su familia el domingo.

Breytenbach fue un célebre artista de la palabra, una voz líder de la literatura en afrikáans —un derivado del holandés que fue desarrollado por los colonos blancos— y un acérrimo crítico del apartheid que se impuso contra la mayoría negra del país entre 1948 y 1990.

Se mudó a París, pero regresó clandestinamente a su país en 1975, donde fue arrestado por acusaciones de haber asistido al entonces ilegal grupo del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela en su campaña de sabotaje contra el gobierno de minoría blanca.

Fue declarado culpable de traición y pasó siete años de prisión. Tras su liberación, se estableció en París, donde continuó con su activismo contra el apartheid.

Breytenbach es mejor conocido por su obra “The True Confessions of an Albino Terrorist”, un relato sobre su encarcelamiento y los eventos que llevaron a él.

“Conocido por sus magistrales colecciones de poesía en afrikáans, así como por obras autobiográficas como 'The True Confessions of an Albino Terrorist' y ‘A Season y Paradise’, abordó valientemente temas de exilio, identidad y justicia”, indicó su familia en un comunicado.

Breytenbach fue un poeta, novelista, pintor y activista cuyo trabajo dejó una huella e influyó en la literatura y las artes tanto a nivel nacional como internacional, añadió su familia.

Nació en la provincia del Cabo Occidental en 1939, pero pasó buena parte de su vida en el extranjero.

En el exilio se integró a Okhela, un ala ideológica del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, pero permaneció profundamente conectado con sus raíces sudafricanas.

Le sobreviven su esposa, Yolande, su hija Daphnée y dos nietos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP