Murray gana en queen's en su milésimo partido profesional 

LONDRES, 18 jun (Reuters) - El ex número uno del mundo Andy Murray jugó el martes su milésimo partido de individuales en el que venció a Alexei Popyrin 6-3, 3-6 y 6-3 para alcanzar la segunda ronda en el Queen's Club Championships.

El jugador de 37 años, el único británico que ha ganado un título en Wimbledon en la era Open, había considerado retirarse a principios de 2019 debido a sus luchas con una lesión en la cadera, pero volvió a jugar después de someterse a cirugías.

Jugando frente a los fanáticos locales y con su madre Judy observando, el británico sufrió un bache en el segundo set cuando Popyrin sirvió bien para forzar un parcial decisivo, antes de que Murray consiguiera su victoria número 739 con una volea en la red en el punto de partido.

Fue también el primer triunfo de Murray en el Tour desde el Abierto de Miami en marzo. El británico busca su sexto título en Queen's a pesar de ser un invitado este año.

"No me había dado cuenta. Mi madre me dijo que era mi partido número 1.000 en el circuito. Muchos partidos y mucho desgaste para el cuerpo. No es fácil, pero lo estoy superando", dijo Murray.

Murray, dos veces campeón en Wimbledon, no ha pasado de la tercera ronda en el All England Club en los últimos tres años. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)

