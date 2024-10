Musalem de la fed aboga por más recortes de tasas y dice que los datos impulsarán la relajación

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 7 oct (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el lunes que apoya más recortes de las tasas de interés a medida que la economía avanza por una senda saludable, al mismo tiempo que señaló que es apropiado que el banco central sea cauteloso y no se exceda en la relajación de la política monetaria. "Es probable que con el tiempo sea apropiado seguir reduciendo gradualmente la tasa de interés oficial", dijo el funcionario, señalando que la "paciencia" ha servido bien a la Fed. "No prejuzgaré la magnitud ni el momento de futuros ajustes de la política monetaria", dijo Musalem. Los comentarios del funcionario proceden del texto de su discurso preparado para pronunciarse ante una reunión del foro Money Marketeers de la Universidad de Nueva York. Musalem, que asumió el cargo a principios de este año y no tiene voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, habló en un momento en que las perspectivas de los tipos de interés han vuelto a trastocarse. El viernes, el Gobierno publicó datos que mostraban una fortaleza inesperada y muy vigorosa del mercado laboral, lo que puso en entredicho la preocupación generalizada de que el sector laboral se estaba debilitando. El mes pasado, la Reserva Federal recortó la tasa de interés en medio punto porcentual, hasta situarla en el rango de 4,75%-5%, debido a que las presiones inflacionistas han disminuido considerablemente y a los abundantes indicios de debilitamiento del mercado laboral. La Reserva Federal también había previsto recortes de medio punto porcentual para finales de año. Pero la fortaleza de la contratación en septiembre ha puesto en entredicho la agresividad de la Reserva Federal a la hora de recortar las tasas. Musalem señaló que apoyaba la última decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y dijo que sus perspectivas de política monetaria están "ligeramente por encima de la media" prevista por sus colegas. Los funcionarios de la Fed prevén que el tipo de los fondos federales se sitúe en torno al 4,4% a finales de año y en el 3,4% a finales de 2025, según las previsiones publicadas en la reunión de política monetaria de septiembre. Musalem abogó por un ritmo prudente de recortes de tasas, aunque señaló que espera que la inflación vuelva al 2% en 12 meses en los próximos trimestres y considera que la situación actual del mercado laboral es coherente con una economía fuerte. "Dada la situación actual de la economía, considero que los costos de una relajación excesiva demasiado pronto son mayores que los costos de una relajación insuficiente demasiado tarde", declaró Musalem. "Esto se debe a que una inflación alta o persistente supondría una amenaza para la credibilidad de la Reserva Federal y para el empleo y la actividad económica en el futuro", afirmó.

"Es posible que la inflación deje de converger" hacia el objetivo del 2%, dijo Musalem. "Creo que los riesgos de que la inflación se estanque por encima del 2% o suba a partir de aquí han disminuido". En sus declaraciones, Musalem también afirmó que las condiciones financieras siguen apoyando en general la actividad económica. Dijo que espera que la expansión continúe, pero señaló que la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre estaba haciendo que algunas empresas se mantuvieran a la espera hasta que tuvieran más claridad. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters