"Muy contenta de entusiasmar y alegrar a todo el país", dice a la AFP Daniela Gaxiola

La corredora en pista mexicana Daniela Gaxiola, tras su sexto puesto en keirin en los Juegos Olímpicos-2024, en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, en la periferia de París:

- Sensaciones luego de su sexto puesto: "Estoy realmente contenta con todo lo que se pudo hacer durante todas las rondas desde el día de ayer, deseaba muchísimo estar en una final. Fue todo muy complicado, el nivel es muy alto, y estoy contenta de estar en esta final y de poder entusiasmar y alegrar a todo el país, creo que se hace historia en estos Juegos Olímpicos al poder llegar a esta final, sabíamos que todo podía pasar, quería estar en el podio, pero habrá que esperar. Eso fue lo que el cuerpo y la mente pudo dar en el día de hoy".

- Sobre el desarrollo de la carrera: "Tenía corredoras muy fuertes adelante. Atrás también tenía una corredora muy fuerte, había que tomar la iniciativa porque me tocó una posición de las de atrás, estuvo bien tomar la iniciativa, estar en la punta, esos cambios de ritmo que me hicieron esforzarme en algunos puntos al final me cobraron un poquito, pero no me arrepiento de nada".

- Sobre la prueba de velocidad del viernes: "En esta prueba (keirin) mi deseo era estar en las medallas y principalmente en la final, el objetivo se cumplió de estar ahí, estoy agradecida con mi cuerpo de que pudo soportar físicamente y mentalmente. Mañana, sí me da fuerza para hacerlo. Espero hacer muy buen tiempo, poderme colocar bien e ir avanzando ronda tras ronda, porque el nivel es muy alto, pero nosotras como mexicanas demostramos que estamos a la altura del nivel mundial".

Iga/rs

AFP