Nacho Fernández: "España-Alemania es el partido más bonito de ver ahora mismo"

El futbolista internacional español Nacho Fernández ha opinado que un España vs Alemania, como el que se disputará el próximo viernes (18.00 horas) en el MHP Arena de Stuttgart, correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa masculina, "es el partido más bonito de ver ahora mismo" en el máximo torneo continental de selecciones.

"Tú puedes hacer muy buen fútbol, pero si tienes un día malo no vale de absolutamente nada. Pero de lo que hemos visto hasta ahora, España-Alemania es el partido más bonito de ver ahora mismo. Somos dos candidatas a hacer algo muy importante en esta Eurocopa. Va a ser para la gente y el aficionado un partido increíble de ver y para nosotros un partido muy especial", dijo Nacho en una entrevista para el programa 'Radiogaceta de los Deportes', de Radio Nacional de España (RNE).

"Ya en el último partido estaba casi al 100%, pero ya disponible para el míster. Estoy con el equipo desde hace varios días y contento sobre todo por estar en disposición ya", admitió el defensa sobre su estado de forma, tras haber sufrido unos pequeños problemas físicos en la fase de grupos y que le impidieron jugar los octavos de final.

"Creo que están las mejores selecciones [en cuartos]. Nos ha tocado un cuadro quizás el más difícil. Pero lo hablamos al principio de la Eurocopa, que nos tenemos que centrar en nosotros. Sin ningún pero, creo que estamos siendo una de las favoritas. Y con esa confianza, seguir jugando como lo estamos haciendo; da igual contra quién nos enfrentamos, lo importante es seguir centrándonos en nosotros", añadió.

De cara a esos cuartos ante el combinado germano, Nacho comparó ambos esquemas. "Somos selecciones parecidas. Quieren tener balón, con muchísima verticalidad, haciendo ocasiones de gol, con buenas defensas, etc. Es importante ese día estar acertados y bien defensivamente", avisó.

"Lógicamente Alemania sabemos lo que es, tiene grandes jugadores en cada una de las líneas. Como equipo lleva demostrando muchos años también que es una selección candidata siempre a cualquier título que se juegue. Además con el hándicap de que juegan en su casa y van a tener el apoyo de mucha gente. Tenemos un reto muy bonito por delante, confiamos mucho en nosotros y esperamos que salgan las cosas bien", agregó.

"Es una selección que le gusta tener el balón como a nosotros. Ahí va a estar el partido, quien imponga su dominio y su forma de jugar tendrá más posibilidades. También es un partido que se decide por detalles, por pequeñas cosas como son este tipo de partidos y el fútbol de hoy en día. Es importante estar concentrados y hacer las cosas bien", repitió el ya exjugador del Real Madrid, capitán este último curso.

"Ni soñado. Ha sido una temporada impresionante, posiblemente de las mejores de mi carrera por la importancia que tenía en el equipo, por los títulos que hemos levantados y lógicamente por ese plus de ser el capitán. Al final era lo único que me quedaba, ganar como capitán. Este año ha sido impresionante. Y ahora en un Europeo con una ilusión tremenda de hacer algo por nuestro país", argumentó al respecto.

Tampoco esquivó preguntas sobre su fichaje por el Al-Qadsiah saudí hasta 2026. "Esa ambición siempre la he tenido. No es tema de que me haya cansado de ganar, todo lo contrario. Podría haber aguantado un año más en el Real Madrid y hubiera sido igual de bueno", reflexionó.

"Hay veces que los jugadores creen que ha llegado el momento, yo llevaba varios meses con ello en la cabeza y de verdad que necesitaba vivir una nueva experiencia. Ha sido Arabia, pero podría haber sido también Estados Unidos. Finalmente decidí ir ahí, necesitaba algo nuevo y diferente en mi carrera, algo que te despierte otro tipo de cosas. En el Real Madrid he sido muy muy feliz, más imposible", destacó.

"Independientemente de que haya venido a la selección o no, España siempre ha sido una potencia. Lo ha demostrado durante los últimos años. Tenemos una plantilla de mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que es importante para este tipo de competiciones. No vamos a engañar a nadie, estamos haciendo buen fútbol, estamos mostrando que somos una gran selección", volvió a hablar sobre la 'Roja' y esta EURO 2024.

"Es verdad que siempre tienes el miedo de decir que eres de las favoritas. Pero no hay que engañar a nadie, estamos haciendo buen fútbol y tenemos confianza. Sabemos lógicamente el partido que tenemos en cuartos de final, posiblemente la más favorita de todas también porque juega en casa. Y felices de donde estamos, con muchas ganas y mucha ilusión", auguró Nacho en vísperas de medirse ante Alemania.

Para llegar a esa cita, España tuvo que remontar a Georgia en los octavos. "Nos daban claro favoritos. Éramos mejores que ellos, pero hay que demostrarlo en el campo. La realidad en el otro partido es que ellos se ponen por delante. Ellos estaban defendiendo muy bien en bloque bajo y, cuando iban para arriba, nos hacían mucho daño", relató.

"El gol nos pilló descolocados y en ese momento es cuando más tranquilidad tienes que tener, porque otro gol se hace muy cuesta arriba. Y en este tipo de partidos, en los que te vas a las primeras de cambio para casa, hay que tener mucho cuidado. Pero también esa tranquilidad el gol de Rodri nos la dio para irnos al descanso de otra manera, coger fuerzas para la segunda parte y creo que ahí fue otro partido", resumió el zaguero de la selección española.

De nuevo preguntado sobre el cruce ante 'Die Mannschaft', Nacho comentó que "incluso Alemania se alegrará de que haya un partido tan bonito en cuartos de final". Tenemos un reto muy bonito por delante, ojalá podamos tener el día bueno y seguir adelante", deseó.

Respecto a Lamine Yamal, extremo del FC Barcelona, también dio sus opiniones. "Esta aquí viviendo lo que imagino tiene que ser para él un sueño, igual que para los demas, pero lógicamente con 16 años tiene que ser algo impresionante para él", elucubró Nacho.

"Cuando un jugador es bueno como lo es Nico Williams, le aparecen muchos equipos. Y eso es bueno porque está haciendo bien las cosas. Está demostrando en esta Eurocopa que está a un nivel espectacular. Ya sabíamos que lo era, pero lo está demostrando en una competición donde están los mejores", elogió al delantero del Athletic Club.

Otro nombre que salió a la palestra en la entrevista fue el de Marc Cucurella. "Está haciendo una Eurocopa espectacular. Le había visto algunos partidos, pero sinceramente me ha sorprendido mucho el nivel que está dando. Lo está demostrando en el campo, lo tengo que decir. Es un jugador intenso, rápido, va bien para delante y creo que es fundamental para la selección ahora mismo", admitió Nacho.

"Esta selección tendría para hacer muchos equipos y todos serían candidatos para ganar una Eurocopa. El míster tiene la suerte de tener a 26 jugadores de primerísimo nivel. Esto significa que pertenecen no solo a clubes como Real madrid y Barcelona y es bueno para la diversidad", concluyó el nuevo defensa del Al-Qadsiah.

