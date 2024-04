Nadal decidirá sobre Roland Garros "después de Roma"

El español Rafa Nadal aseguró este jueves que tomará su decisión sobre su presencia en Roland Garros, tras el torneo de Roma, explicando que aún está intentando adaptarse a la competición.

"Mi decisión sobre París la voy a tomar después de Roma", dijo Nadal en rueda de prensa tras ganar al joven Darwin Blanch (6-1, 6-0) en su primer partido en el torneo de Madrid este jueves.

"Hay que ser honestos, he jugado contra un jugador con un gran potencial, pero que ha cometido muchos errores, que me ha dado muchas facilidades", dijo Nadal, asegurando que su victoria "no ha cambiado para nada mi perspectiva de París y no va a cambiar aquí. No voy a tomar ninguna decisión aquí".

"Yo voy a hacer mi camino, si llego, llego, pero lo que no voy a hacer es jugar en París sin la sensación de que puedo competir", insistió el ganador de 22 Gran Slam en rueda de prensa.

Nadal se enfrentará el sábado en segunda ronda al australiano Álex de Miñaur, que ya lo eliminó la pasada semana en ese mismo estadio en el torneo de Barcelona.

"El sábado es una oportunidad de probarme tenísticamene, ver un poquito como estoy", aseguró Nadal, para el que el duelo se perfila como "otra oportunidad de jugar contra un rival que me pone las cosas muy difíciles".

- "No soy favorito" -

"Voy a intentar salir el sábado a disfrutar e intentar competir y veremos lo qué ocurre, no descarto nada, pero no soy favorito", admitió el ganador de 14 Roland Garros.

Vencedor en cinco ocasiones en Madrid, Nadal cree que no podrá irse satisfecho del todo de la capital de España.

"Pero, si me voy sin hacerme daño, con la sensación de que he podido competir sin que ocurra nada y soy capaz de jugar a nivel competitivo el sábado, podré decir que es otra semana aprobada y después será el momento de dar un paso más", dijo.

"Es importante darme la opción de ver como puedo ir adaptándome a la competición. He jugado muy poco en el último año y medio y necesito ver como me adapto", añadió el tenista español, para el que lo principal es evitar un error que pueda volver a traducirse en una lesión.

"Quizás en Australia me veía mejor de lo que estaba a nivel físico, forcé y pasó lo que pasó", dijo, recordando su lesión en Brisbane a principios de año, que volvió a apartarlo de las pistas hasta su vuelta en Barcelona la pasada semana.

"Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y hoy estoy en mi segunda semana consecutiva. Para mí, esto ya es una gran noticia", insistió Nadal.

Gr/dam