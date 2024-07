Nadal dice que tomará decisión sobre su futuro después de los juegos

Por Sybille de La Hamaide y John Irish

PARÍS, 29 jul (Reuters) - Rafael Nadal decidirá si se retira después de los Juegos Olímpicos de París, dijo el lunes tras perder en sets consecutivos ante Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, en la segunda ronda de individuales.

El español, de 38 años, apodado el "rey de la tierra batida", ha caído hasta el puesto 161 de la clasificación mundial tras dos años luchando contra las lesiones y sufrió una de sus peores derrotas ante Djokovic por 6-1 y 6-4.

"No puedo estar todos los días pensando si es el último o no, porque si no es imposible", dijo.

Nadal sigue en dobles con Carlos Alcaraz.

"He sufrido muchas lesiones los dos últimos años, así que si siento que no soy lo suficientemente competitivo, o si físicamente no estoy lo suficientemente preparado para seguir, pararé y lo haré saber", explicó.

El campeón récord del Abierto de Francia en 14 ocasiones había dudado en abandonar los individuales para centrarse en la competición de dobles masculinos, en la que juega con el número tres del mundo, Alcaraz.

"Me queda el dobles. No es momento de deprimirse", dijo. "Cuando termine aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar".

Djokovic, de 37 años, se mostró lleno de admiración por su rival de siempre y dijo que no sabía si volvería a jugar contra Nadal, pero que en cualquier caso ambos tendrían que ser selectivos en sus elecciones de torneos en adelante.

"Creo que ambos queremos jugar en los Grand Slams y en los torneos más importantes", dijo.

"Sólo espero por el bien de nuestra rivalidad y del deporte en general que lleguemos a enfrentarnos una o quizás varias veces en diferentes superficies y en diferentes partes del mundo porque siento que sólo puede beneficiar al deporte". (Reportaje de Sybille de La Hamaide y John Irish; Editado en español por Héctor Espinoza)

