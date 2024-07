Nadal dice que tomará "decisiones" sobre su futuro tras los Juegos

El español Rafael Nadal dijo el lunes que tomará "decisiones" sobre su futuro tras su participación en los Juegos de París-2024, tras sufrir una "dura" derrota 6-1 y 6-4 ante el serbio Novak Dkokovic.

"Intento mirar hacia adelante, medir hasta las olimpiadas. Cuando terminen aquí voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base (...) a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tengo", dijo Nadal minutos después de despedirse en individuales del tenis olímpico.

"Para muchos tiene poco sentido , llevo dos años sufriendo, me operado la cadera (...), si siento que no soy competitivo voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito", matizó el 22 veces ganador de Grand Slam dejando abierto todos los escenarios sobre su futuro.

AFP