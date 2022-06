Nadal hizo tratamiento de radio frecuencia pulsada en el pie lesionado

El tenista y su equipo no descartan una segunda sesión en Barcelona en función de la evolución

BARCELONA, 8 Jun. 2022 (Europa Press) -

El tenista español Rafa Nadal se sometió en Barcelona a un tratamiento de radio frecuencia pulsada en el pie izquierdo, en la zona afectada, para tratar de mejorar de la lesión que no le impidió jugar y ganar, tras ser infiltrado previamente, Roland Garros el pasado domingo.

"Rafa Nadal visitó a su médico en Barcelona dos días después de la victoria en Roland Garros, donde fue visitado por el doctor Angel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, de la RFET y Director de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis", explicó el entorno del tenista.

En la clínica Teknon de Barcelona, Nadal se sometió a un tratamiento de radio frecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en el area de la lesión. "Nervios sensitivos que ocupan el dolor en la zona afectada y dan sensibilidad en ella. Con este tratamiento el nervio se queda temporalmente adormecido", aportó el comunicado.

Nadal está ya en casa y después de tres o cuatro días con actividad física normal de mantenimiento podrá, en función de la evolución del tratamiento y "siempre que este sea positivo", retomar los entrenamientos en pista.

No obstante, el de Manacor y su equipo no descartan volver a Barcelona para una segunda sesión: "No descartamos que se podría llegar a realizar un segundo tratamiento en función de la evolución en la próxima semana".