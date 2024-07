Nadal mantiene en duda su participación en individuales de París-2024

El español Rafael Nadal dijo que definirá con su equipo si debuta o se retira de individuales de los Juegos Olímpicos o si centra sus energias en el dobles, donde este sábado debutó con triunfo en dupla con Carlos Alcaraz.

"No lo sé, lo voy a hablar con el equipo" dijo Nadal en la previa al estrenarse en individuales ante el húngaro Marton Fucsovics.

"Voy a hablar con el equipo y voy a tomar la decición que creamos más adecuada como equipo para intentar tener las mejores opciones de llevar medallas a casa (...) No siempre más es más, a veces más es menos, pero no les estoy diciendo que no vaya a jugar para nada", añadió.

