Nadal regresa triunfal a un roland garros en el que construyó su leyenda

Por Ossian Shine

PARÍS, 28 jul (Reuters) - El español Rafael Nadal regresó triunfal este domingo a Roland Garros para meterse en la segunda ronda del torneo olímpico de tenis, donde se medirá con el serbio Novak Djokovic.

El español recuperó el dinamismo en un escenario de Roland Garros en el que ha construido su leyenda, para vencer al húngaro Marton Fucsovics 6-1 4-6 6-4 ante un público que lo vitoreó y se puso en pie para aclamarlo.

En el cuadro femenino, la china Qinwen Zheng, sexta cabeza de serie, se burló de las credenciales en tierra batida de la ex subcampeona del Abierto de Francia Sara Errani, a la que derrotó por un contundente 6-0 y 6-0.

La griega Maria Sakkari también se deshizo de la montenegrina Danka Kovinic por un contundente 6-0 y 6-1.

La estadounidense Coco Gauff se enfrentará a la australiana Ajla Tomljanovic en la sesión vespertina del domingo, mientras que el alemán Alexander Zverev, vigente campeón olímpico, cerrará la segunda jornada frente el español Jaume Munar.

La novena cabeza de serie, Barbora Krejcikova, se recuperó de un comienzo lento para imponerse a la española Sara Sorribes Tormo por 4-6 6-0 7-6(3).

"Me siento muy bien porque no había jugado bien aquí (antes)", dijo la checa, que no ganaba un partido individual en Roland Garros desde 2021.

El sexto cabeza de serie masculino, Casper Ruud, barrió al japonés Daniel Taro por 7-5 y 6-1, mientras que otro nipón, Kei Nishikori, fue desbancado por el prometedor británico Jack Draper por 6-1 y 6-4. (Reporte de Ossian Shine; Editado en español por Daniela Desantis)

