Nadal y alcaraz, cautelosos sobre la medalla olímpica para españa en parís

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 24 jul (Reuters) - Rafael Nadal y Carlos Alcaraz matizaron el miércoles las expectativas en torno al equipo ideal de tenis de España de cara a los Juegos Olímpicos de París.

Alcaraz, ganador este año del Abierto de Francia y de Wimbledon, y Nadal, ganador de 22 Grand Slams y que lleva dos años luchando contra las lesiones, serán protagonistas de la competencia olímpica de tenis que comienza el sábado y se prolongará hasta el 4 de agosto.

"Entiendo el morbo y la ilusión de vernos jugar juntos pero eso no se traduce en éxito. Pensar en eso es un error. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales", dijo Nadal, de 38 años, a periodistas.

"Nos vamos a esforzar al máximo para hacer lo posible por llegar donde podamos llegar (...) no hemos podido prepararnos conjuntamente para un torneo como este, que cuenta con otras grandes parejas", añadió.

El ex número uno del mundo, que espera retirarse a lo largo de este año tras perderse casi todo 2023 por un problema de cadera, reconoció que adaptar su juego en una competición diferente será difícil.

"Las cosas pasan más rápido y los movimientos no son automáticos y tendremos que encontrar esos automatismos que hagan que salgan las cosas de manera natural. Empezaremos hoy a entrenar juntos y veremos qué sensaciones tenemos", dijo el español.

Alcaraz, de 21 años, se mostró confiado en que jugar en la pista de arcilla, donde ganó hace apenas unas semanas, será un plus.

"Espero adaptarme rápido al dobles (...) volver a Roland Garros me da mucha ilusión y lo hace más fácil. Estos días de entrenamiento serán claves para coger confianza y empezar lo mejor posible", dijo. (Reporte de Christian Radnedge, editado en español por Daniela Desantis)

