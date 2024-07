Nagelsmann: "Yamal no tiene mucha experiencia a este nivel, ni contra un rival más fuerte"

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, dio poca importancia al mal bagaje alemán contra España en las últimas décadas y al cruce de declaraciones en la previa al choque de cuartos de final de la EURO 2024, aunque en el elogio a Lamine Yamal también apuntó que "no tiene mucha experiencia".

"Está todo preparado. Mañana daremos el último repaso. Vimos muchos vídeos, hemos analizado todo y tenemos el plan preparado, confianza en que vamos a jugar un buen partido. Nos quedan interrogantes, no voy a decir el once. Nos quedan cosas por analizar. Intento imaginar qué vamos a necesitar. En el último partido tuvimos que elegir entre Wirtz o Sané y es un bendito problema", afirmó sobre su equipo para este viernes en Stuttgart.

El técnico alemán no tardó en ser preguntado por las declaraciones de Pedri sobre los pellizcos de Rüdiger o las de Joselu deseando la retirada de Toni Kroos. "No han dicho nada duro, todo con humor. Estaban hablando del último partido de Kroos, no le doy importancia. Me gusta que se hable en el campo", afirmó.

Con todo, al ser preguntado por Lamine Yamal, dejó caer el mensaje que llega desde Alemania sobre la falta de experiencia de la selección española. "Tiene un gran talento. Ha sido muy constante, seguirá así durante muchos años. No creo que haya muchos tan estables a su edad. Está muy bien rodeado. Es mejor esa pregunta a Gündogan, que lo conoce mejor. Tiene muchas cualidades, sale por los dos lados en el uno contra uno y sólo tiene 16 años. Hay que estar atentos en defensa", apuntó.

"Por otra parte, no tiene mucha experiencia a este nivel, cuando las cosas no vengan tan bien o cuando se enfrente a un rival más fuerte. No quiere decir que vayamos a hacer entradas duras. Es un jugador divertido de ver para el espectador neutral", añadió.

"No me centro sólo Yamal. Tenemos calidad. Necesitamos el balón también y variantes en defensa. Siempre es más fácil jugar con un equipo que quiere tener el balón si tú tienes el balón. Queremos controlar el partido. España tiene muchas cosas, no sólo los extremos, es difícil defender a los laterales, jugadores como Pedri, la combinación de jugar por dentro y fuera. Es un equipo complejo de defender. Rüdiger es duro, yo no sé si ha pellizcado o no a Pedri. Y claro que hay picante, son los cuartos de una Euro", confesó.

Por otro lado, Nagelsmann no se detuvo mucho ni en el 6-0 reciente que encajó Alemania contra España ni en la racha de no ganar a la 'Roja' en partido oficial desde 1988. "Yo no estaba en esos partidos. Si no ganamos ninguno de los 20 próximos con España, me preocuparé", afirmó, confiado de que el ambiente les ayudará.

"No sé si es una final anticipada. Queremos pasar y ser campeones, como ellos. Será un partido difícil. Somos dos equipos de calidad, que nos gusta tener el balón, para construir, presionar alto a los rivales. Veremos si el partido es tan interesante como todo el mundo espera", añadió.

Europa Press