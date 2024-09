Nantes y Lens no resisten en la persecución al PSG

El Nantes, que perdió 2-1 en casa con el Reims, y el Lens, que empató sin goles con el Lyon, no pudieron sumarse al grupo de perseguidores directos del líder París Saint-Germain, este domingo en la 4ª jornada de la Ligue 1.

Ambos habían llegado a este fin de semana como integrantes de ese primer pelotón al acecho del PSG, del que estaban inicialmente a dos puntos. Ahora el Lens (4º, 8 puntos) queda a 4 puntos de la cabeza y el Nantes (5º, 7) a cinco, frente a un PSG que el sábado venció 3-1 al Brest y tiene un pleno de 12 unidades.

Marsella (2º) y Mónaco (3º) ganaron también el sábado, contra Niza (2-0) y Auxerre (3-0) respectivamente, y suman 10 puntos. Habían llegado a esta jornada igualados a puntos con Nantes y Reims, de los que también se destacan tras este fin de semana.

En Nantes, el equipo local sufrió su primer revés de la actual temporada.

Un tanto del japonés Keito Nakamura en el 90+1 dejó helado al público de La Beaujoire y culminó la remontada del equipo de Champaña. Antes, el Nantes se había puesto por delante gracias a un gol del brasileño Douglas Augusto (28) y el Reims había igualado en el marcador gracias al zimbabuense Marshall Munetsi (34).

"Esto es una decepción enorme, es una derrota que hace mucho daño", admitió en conferencia de prensa el entrenador del Nantes, Antoine Kombouaré.

"Cuando no sabes cómo ganar, cuando no puedes ganar, al menos tienes que saber no perder. Esa es la lección que debemos aprender del partido de hoy", sentenció.

- El Lyon se topa con el VAR -

Nantes (5º) y Reims (6º) están ahora igualados a 7 puntos en la clasificación.

Les supera por un punto el Lens (4º), que empató 0-0 en casa contra el Lyon (13º) en el último partido de la cuarta jornada.

Los lioneses pudieron incluso haber conseguido más en su visita al estadio Bollaert, donde vieron cómo el videoarbitraje les anuló dos tantos.

En el resto de partidos del domingo destacó la victoria del Rennes (7º) por 3-0 sobre el Montpellier (18º), que queda como nuevo colista con apenas un punto.

También con un punto está ahora en la tabla el Angers (17º), que había perdido en las tres jornadas anteriores y que esta vez empató 1-1 en el terreno del Estrasburgo (10º).

El Toulouse (11º), por su parte, sumó su primer triunfo de la temporada con un 2-0 sobre Le Havre (9º).

Hap/dr/iga

AFP