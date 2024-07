Natalia Muñoz: "Cuando me preguntan la edad flipan"

La skater española debutará en los Juegos con 15 años: "Es alucinante, en Tokio lo veía imposible"

Estará acompañada por Daniela Terol, repescada por la lesión de la colombiana Jazmín Álvarez

PARÍS, 25 Jul. 2024 (Europa Press) -

La skater española Natalia Muñoz, que debutará en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con tan sólo 15 años, confesó este jueves que los deportistas con los que se cruza por la Villa de Paris 2024 "flipan" con su edad, y celebró que esté acompañada finalmente por Daniela Terol, repescada por la lesión de la colombiana Jazmín Álvarez.

"Es alucinante estar aquí, yo lo veía imposible en Tokio y ha sido un sueño hecho realidad. El Skate Park lo he visto perfecto, son unas medidas en las que ya he patinado antes y los trucos los tengo bien porque los usé en competiciones anteriores", dijo en rueda de prensa en el área internacional de la Villa Olímpica junto al seleccionador, Alain Goikoechea.

La historia de Natalia arrancó con 5 años. Su hermano practicaba surf y le 'robaba' los patines que encontraba en casa. "Un día me gustó y estuve dando vueltas por mi casa. Mi hermano me vio que me tiré por una rampa y me dijo: 'Apúntate a clase, que se ve que te gusta y puedes llegar lejos'", relató.

A pesar de su corta edad, ve con naturalidad su participación en París. "A mí me han preguntado por la edad en la Villa y se han quedado flipando. Pero en el skate todas las niñas con las que compito tienen mi edad o un poco más", reconoció la estudiante de cuarto de la ESO, que reconoce que profesores y compañeros le ayudan para pasar de curso, y que consideró "una alegría" la presencia final de Daniel Terol.

GOIKOETXEA: "EL SKATE DEBERÍA SEGUIR SIENDO UN JUEGO"

El seleccionador nacional de skate, Alain Goikoetxea, destacó que el Skate Park es un "pelín más grande" de lo habitual, con más modulos, pero que no hay nada que les pille por sorpresa. "Natalia se siente bastante cómoda en él", celebró.

A Goikoetxea le "impresiona" que en el concurso olímpico haya rivales con 9 y con 50 años como Andy Macdonald. "El skate son habilidades y tampoco requiere de estar en forma. Con 50 años cuesta más, pero es posible. Que esté en los Juegos lo hace que sea mucho más competitivo, y es labor los skaters mantener el espíritu que nos ha caracterizado", deseó.

A pesar de que el skate ha demostrado, según él, lo que "menea" en alusión al impacto deportivo, social y económico, comprende que "haya gente" que no entienda que figure en el programa olímpico. "Es normal. Trabajar con gente más joven se nota. Tienen un talento impresionante y técnica, pero necesitan aprender temas como la competición y ser un poco mas adultos", reconoció.

Sobre la incorporación de Daniela Terol, dijo que era una sorpresa por la lesión grave de rodilla de la colombiana Jazmín Álvarez. "Para ella ha tenido que ser duro tener que ceder la plaza. Daniela se va a enTrenar mañana. Ha sido una sorpresa y una alegría porque del grupo de street que sólo hubiera llegado Natalia era una pena", celebró.

Para el seleccionador nacional su deporte no debe perder la esencia. "Va a tener que seguir siendo un juego, manteniendo un poco el espíritu de que te caigas y te vuelvas a levantar. Todo esto nos ha pillado muy rápido y, poco a poco, se están dando pasos y construyendo algún que otro Skate Park. Como entrenador, todavía tengo que viajar al extranjero para entrenar", lamentó.

Europa Press