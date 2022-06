Neil Patrick Harris será el nuevo gran villano de Doctor Who

Tras el anuncio de que Ncuti Gatwa asumirá el rol de Doctor Who, la serie ha fichado a un nuevo villano. Neil Patrick Harris, conocido por sus roles en Cómo conocí a vuestra madre y Matrix Resurrections, dará vida al próximo antagonista. Un fichaje de altura que llega coincidendo con el 60 aniversario de la mítica serie británica de ciencia ficción.

Russell T. Davies, showrunner de la serie, compartió en Instagram la primera imagen de Neil Patrick Harris caracterizado. "Neil Patrick Harris, bienvenido a Cardiff. Interpreta al mayor enemigo al que se ha enfrentado el Doctor. Un gran actor, un gran hombre, es un honor y un puntazo. ¡Que os divirtáis!", escribió.

https://www.instagram.com/p/CewMhpPtRkg/

"Mi trabajo actual. Nunca estuve más apuesto. Gracias por invitarme al Whoniverso, Russell T. Davies. Haré todo lo posible por hacer lo peor. Este Doctor no tiene ni idea de lo que le espera. E incluso si lo sabe... ¿A quién le importa?", publicó Neil Patrick Harris en su perfil. Por el momento se desconoce el nombre de su personaje.

Además de Harris y Gatwa, también se incorporará al reparto Yasmin Finney en el rol de Rose. David Tennant y Catherine Tate estarán de vuelta en los próximos capítulos. Doctor Who se está grabando actualmente en Gales y se emitirá en 2023 como parte del 60 aniversario de la producción.

Doctor Who se emitió originalmente en la BBC de 1963 a 1989. William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy y Paul McGann interpretaron al Doctor. Además, en el especial de 1983 The Five Doctors, Richard Hurndall reemplazó al fallecido Hartnell como el Primer Doctor. BBC revivió Doctor Who en 2005. Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi encarnaron al personaje, mientras que Jodie Whittaker dio vida al decimotercer Doctor y fue la primera mujer en asumir el rol.

Al margen de su papel en Doctor Who, Harris tiene pendiente de estreno la serie Desparejado y la película Anita, cinta en la que compartirá planos con Ashley Judd.