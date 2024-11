Neozelandeses ayudan a salvar unos 30 ballenas varadas en una playa

WELLINGTON, Nueva Zealanda (AP) — Más de 30 ballenas piloto que quedaron varadas en una playa de Nueva Zelanda fueron devueltas al océano de manera segura después de que trabajadores de conservación y residentes ayudaran a reflotarlas levantándolas con sábanas. Cuatro de las ballenas piloto murieron, informó la agencia de conservación de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda es un punto crítico de varamientos de ballenas y las ballenas piloto son especialmente propensas a quedar varadas.

Un equipo estaba monitoreando la playa de Ruakākā cerca de la ciudad de Whangārei en el norte de Nueva Zelanda el lunes para asegurarse de que no hubiera señales de que las ballenas salvadas el domingo volvieran a vararse, informó el Departamento de Conservación a The Associated Press. La agencia señaló que había sido “increíble” el esfuerzo realizado por cientos de personas para ayudar a salvar al grupo en peligro.

“Es asombroso ser testigo del genuino cuidado y compasión que las personas han mostrado hacia estos magníficos animales”, dijo en un comunicado Joel Lauterbach, portavoz del Departamento de Conservación. “Esta respuesta demuestra la profunda conexión que todos compartimos con nuestro entorno marino”.

El lunes se realizó una ceremonia cultural maorí para los tres ballenas adultas y una cría que murieron en el varamiento. Los pueblos indígenas de Nueva Zelanda consideran a las ballenas un taonga —un tesoro sagrado— de significado cultural.

Nueva Zelanda ha registrado más de 5.000 varamientos de ballenas desde 1840. El mayor varamiento de ballenas piloto fue de unas 1.000 ballenas en las Islas Chatham en 1918, según el Departamento de Conservación.

A menudo no está claro por qué ocurren los varamientos, pero se cree que la geografía de la nación insular es un factor. Tanto la Isla Norte como la Isla Sur tienen tramos de costa saliente con playas poco profundas y en pendiente que pueden confundir a especies como las ballenas piloto, que dependen de la ecolocalización para navegar.

