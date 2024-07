20/07/2024 O.Próximo.- Netanyahu destaca tras el ataque en Yemen que "no hay lugar al que no llegue el largo brazo de Israel". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado tras el bombardeo de aviones de combate israelíes en el puerto yemení de Hodeida que "no hay lugar al que no llegue el largo brazo del Estado de Israel". POLITICA ASIA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ORIENTE PRÓXIMO ISRAEL YEMEN FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

