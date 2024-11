Neutrogena® lanza una innovadora colaboración con dos de los dermatólogos más reconocidos del mundo

Skillman, n.j.--(business wire)--nov. 1, 2024--

Kenvue inc. (nyse: kvue ) (“kenvue”), la mayor empresa del mundo dedicada exclusivamente a la salud del consumidor por ingresos, anunció hoy que su marca neutrogena ® lleva la belleza dermatológica al siguiente nivel al establecer asociaciones plurianuales con el dr. dhaval bhanusali, reconocido innovador del cuidado de la piel, y el dr. muneeb shah, el dermatólogo más seguido en todo el mundo 2.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Neutrógena ® de fusionar belleza y ciencia para ofrecer una eficacia clínica avanzada y experiencias de producto extraordinarias. También se basa en las asociaciones existentes con una red diversa de dermatólogos de todo el mundo que participan activamente en el desarrollo de productos, estudios clínicos e iniciativas educativas. De cara al futuro, Neutrogena ® pretende avanzar en la ciencia de la dermatología para abordar mejor las carencias de la categoría y ayudar a dar forma al futuro del cuidado de la piel aumentando la colaboración con la comunidad de dermatólogos.

"Esperamos fortalecer nuestro liderazgo en belleza dermatológica y profundizar nuestras conexiones con la comunidad de profesionales de la salud, minoristas y consumidores", dijo Chris Riat, líder mundial de la marca Neutrogena ®. "Estamos entusiasmados de trabajar estrechamente con expertos líderes como el Dr. Bhanusali y el Dr. Shah, que comparten nuestra pasión por el avance de la ciencia dermatológica y la obsesión por la formulación de productos y la experiencia".

El Dr. Bhanusali es una figura clave en la industria mundial del cuidado de la piel y un reconocido formulador de tratamientos.

El Dr. Shah es ampliamente reconocido por sus conocimientos sobre el comportamiento de los consumidores y por utilizar con éxito las redes sociales para hacer accesible la dermatología.

Juntos, están elevando el perfil de la dermatología y remodelando su importancia en la salud y la belleza de la piel.

Como Socios de Innovación Global, trabajarán con Neutrogena ® en tres áreas:

"Estoy orgulloso de ayudar a Neutrogena a crear el futuro de la belleza, desde el principio hasta el momento en que los consumidores utilizan los productos por primera vez", afirmó el Dr. Bhanusali. "Esta asociación representa un verdadero cambio en el cuidado de la piel, uno en el que las marcas realmente se apoyan en la ciencia y se asocian con los dermatólogos para cuidar mejor a sus pacientes y a los consumidores de todo el mundo".

"La innovación liderada por dermatólogos es fundamental para la identidad de Neutrogena, y estoy orgulloso de apoyar a la marca en el desarrollo de soluciones de próxima generación para nuestros pacientes", compartió el Dr. Shah. "A través de esta asociación esperamos reforzar el compromiso inquebrantable de Neutrogena tanto con los dermatólogos como con los pacientes, dando forma al futuro de la belleza respaldada por la ciencia".

Acerca de Kenvue

Kenvue es la mayor empresa del mundo dedicada exclusivamente a la salud del consumidor por ingresos. Con más de un siglo de historia, nuestras marcas icónicas, como Aveeno ®, BAND-AID ® Brand, Johnson's ®, Listerine ®, Neutrogena ® y Tylenol ® , están respaldadas por la ciencia y recomendadas por profesionales sanitarios de todo el mundo. En Kenvue, creemos en el extraordinario poder del cuidado diario y nuestros equipos trabajan cada día para poner ese poder en manos de los consumidores y ganarse un lugar en sus corazones y hogares. Puede obtener más información en www.kenvue.com.

Acerca de Neutrogena ®

Durante más de 90 años, Neutrogena ® ha simplificado la ciencia sofisticada, desarrollando soluciones para el cuidado diario de la piel que equilibran la eficacia clínica con una estética elegante. Desde la innovación respaldada por la ciencia hasta la educación accesible, nos impulsa la misión de democratizar la salud de la piel. Nuestros productos responden a las necesidades de la piel de todas las edades, tipos y tonos de piel. Neutrogena ® es una marca de Kenvue Brands LLC, filial de Kenvue Inc.

