Nigel Farage, figura emblemática de la extrema derecha británica, que anunció su candidatura a las elecciones del 4 de julio diez días después de afirmar que no concurriría, expresa sin sonrojo que es partidario de "una revuelta política".

Farage, de 60 años, uno de los impulsores del Brexit, es el líder del partido Reform UK, que pasó del 5% al 15% de las intenciones de voto en un año, gracias a los votos arrancados al electorado de un Partido Conservador, muy rezagado en las encuestas respecto a los laboristas.

"Reform UK y Farage están creciendo. Esto puede indicar que los votantes más conservadores podrían estar dispuestos a echar los dados y votar por la extrema derecha después de catorce años que consideran catastróficos de gobiernos conservadores", explica a la AFP el brasileño Fabricio Mendes Filho, investigador de la London School of Economics and Political Science.

El líder de Reform UK, eurodiputado de 1999 a 2020, fue uno de los miembros fundadores de UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido) en 2006.

Farage dirigió esa formación durante diez años, hasta 2016, y lo abandonó tras las elecciones que abrieron las puertas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), un logro que describe como su momento de mayor orgullo.

El líder populista creó una nueva formación en 2019, el Partido Brexit, que abandonó dos años después, antes de iniciar una lucrativa carrera como comentarista político en radio y luego en televisión.

Ahora vuelve al frente del nacionalista Reform UK, el nuevo nombre del Partido del Brexit.

- Octava tentativa -

En las elecciones de 2024, afronta su octava tentativa de ser elegido diputado en la Cámara de los Comunes.

Su crecimiento se ha debido en parte al fracaso de los conservadores a la hora de frenar la llegada de inmigrantes irregulares.

"Los conservadores han perdido credibilidad en este área tan sensible debido a sus repetidas promesas incumplidas de reducir la tasa de inmigración, especialmente en los años posteriores al Brexit. Esto le da a Farage un arma discursiva más que potente", explica a la AFP el argentino Ezequiel González Ocantos, profesor en el departamento de política y relaciones internacionales en la Universidad de Oxford.

En los últimos años, ganó seguidores presentando un programa en la estación de radio de derechas LBC, para luego lanzar su programa de debate, llamado simplemente "Farage", en el canal de televisión conservador GB News.

En ese programa, entrevistó en marzo a Donald Trump, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años. El expresidente estadounidense lo apodó "Mr. Brexit".

En medio de persistentes rumores sobre la posibilidad de que trabajaría para el político estadounidense si Trump es reelegido en noviembre, Nigel Farage admitió que si lograra ser diputado en julio, "será más difícil, pero no imposible".

- "La voz de la oposición" -

Aunque pasó más de veinte años en el Parlamento Europeo y creó dos partidos, este orador carismático, siempre vestido de forma impecable, se define "más como un activista que como un político de carrera".

Farage, que afirma que quiere remodelar la derecha británica, se ha fijado un nuevo objetivo: hacer de Reform UK "la voz de la oposición a un gobierno laborista".

"Es uno de los políticos más influyentes de nuestro tiempo", escribió la BBC a finales de mayo, refiriéndose a un "maestro de la teatralidad política" que sabe cómo "aprovechar las diferencias en el debate entre conservadores y laboristas".

Farage, dos veces divorciado y padre de cuatro hijos, tiene un estilo único que combina ideas serias y tono bromista, lo que explica en parte su popularidad entre algunos británicos.

Debido a ello, según algunos medios británicos, le pagaron el año pasado cerca de 1,5 millones de libras (1,91 millones de dólares) para participar en el reality show "I am a celebrity... get me out of here" (Soy una celebridad, sácame de aquí). Una plataforma inusual para llegar a millones de personas.

