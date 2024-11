NINTENDO ANUNCIA SUS OFERTAS DE BLACK FRIDAY OFRECIENDO AÚN MÁS MANERAS DE DIVERTIRSE ESTA TEMPORADA DE FIESTAS

REDMOND, estado de Washington--(BUSINESS WIRE)--nov. 19, 2024--

Este Black Friday, en lugar de buscar ofertas, ¡pásate el día buscando monedas, superpoderes y tesoros! Este año Nintendo ofrece múltiples maneras de prepararte para jugar, incluyendo descuentos en controles Joy-Con y juegos seleccionados, y eventos especiales que se llevarán a cabo en tiendas. Ahora será más fácil que nunca que esta temporada puedas llevarte a casa una consola de la familia Nintendo Switch.

Estas son algunas maneras de subir de nivel la diversión esta temporada de compras de fin de año:

Y no olvides aprovechar el descuento de USD 20.00 al precio de venta sugerido por el fabricante de los controles Joy-Con azul neón y rojo neón, y del control Pro de Nintendo Switch. Además, el set de la funda y lámina protectora para la pantalla de Nintendo Switch - Edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene un descuento de USD 10.00 al precio de venta sugerido por el fabricante.

¡Y las sorpresas de fin de año continuarán en establecimientos seleccionados de Target, Best Buy y GameStop, donde los fans de Nintendo podrán probar los juegos más recientes para la consola Nintendo Switch! Estos eventos en las tiendas son gratuitos y les ofrecen a los fans la oportunidad de recibir artículos de regalo (hasta agotar existencias).

Más maneras de jugar y más juegos para explorar, ¡estamos listos para repartir sonrisas esta temporada de fiestas!

*Los ahorros se basan en el precio de venta sugerido por el fabricante al comprar el juego y la suscripción por separado. Los ahorros finales podrían variar.

**A menos que sea cancelada, la suscripción se renovará automáticamente después del periodo inicial por el precio entonces vigente. No está disponible en todos los países. Se requiere una conexión a internet para las funciones en línea. Aplican términos. nintendo.com/switch-online

***Nintendo Switch Lite: Edición Hyrule solo está disponible con la suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión incluida. Los ahorros se basan en el precio de venta sugerido por el fabricante para otras consolas Nintendo Switch Lite y una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión al ser adquiridas por separado. Los ahorros finales podrían variar.

****Se requiere la versión completa del juego para usar su contenido descargable. Se vende por separado.

