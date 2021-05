Nishikori cuestiona realización de Juegos de Tokio

ROMA (AP) — El tenista japonés Kei Nishikori duda que el COI y los organizadores locales tengan un plan efectivo para enfrentar el peor escenario de “cientos” o “miles” de casos de coronavirus durante los Juegos Olímpicos de Tokio.

También cuestionó si es prudente la realización de los Juegos cuando se acaba de extender un estado de emergencia en Tokio y otras partes de Japón debido a la pandemia.

“No sé que estarán pensando e ignoro cuán tanto han analizado en armar una burbuja, porque no se trate de solamente 100 personas como en estos torneos", dijo Nishikori tras sortear victorioso su partido de primera ronda del Abierto de Italia el lunes.

“Son 10.000 personas en la villa. No creo que sea fácil, especialmente con la situación actual en Japón. Las cosas no andan bien. Es más, Japón no es el único. Hay que pensar en todo el mundo ahora mismo".

Nishikori es uno de varias figuras del tenis que se han expresado ambivalentes por los Juegos.

Serena Williams dio a entender que no irá a Japón si los protocolos sanitarios le impidan llevar a su hija de tres años.

“No he pasado 24 horas alejada de ella, así que eso responde la pregunta de cierto modo", dijo Williams el lunes. “Tienes esta pandemia y son muchas cosas que se deben considerar".

Además, la número dos mundial Naomi Osaka expresó el domingo sentimientos encontrados por la cita de verano.

“Desde luego que quisiera decir que quiero que los Juegos Olímpicos sean realidad, porque soy una deportista y es algo por lo que he estado esperando toda mi vida", dijo Osaka. “Muchas cosas imprevistas se han producido y si ello pone en riesgo a la gente, o si incomoda a la gente, debería ser debatido, lo cual me parece es la actual situación”.

Japón ha atribuido 11.000 decesos al virus, una cifra baja con respecto a los estándares mundiales, pero no tan buena comparada con muchas otras naciones asiáticas. El virus y sus nuevas variantes desbordan el sistema sanitario de Japón, donde apenas el 2% de la población se ha vacunado.

La opinión pública sigue siendo adversa a la idea de montar unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Entre el 60 y 80% de los japoneses, según encuestas, opinan que las justas deben ser canceladas o pospuestas.

Pero los organizadores locales y el Comité Olímpico Internacional insisten en llevar adelante los Juegos, que ya fueron pospuestos por un año, que serán inaugurados el 23 de julio.

“Aún quedan dos o tres meses. Es complicado el momento actual", dijo Nishikori, añadiendo que cree que los organizadores deberían plantearse una “pausa” ahora mismo sobre la decisión.

Nishikori, exfinalista del Abierto de Estados Unidos y actual número 45 del ránking, dijo que sería “muy difícil” montar la competición en las actuales circunstancias.

“Si se trata de únicamente atletas, creo que se puede", dijo. “Si armas una buena burbuja, quizás se pueda, pero hay cierto riesgo también”.

“¿(Qué pasaría) con 100 casos en la villa ... (o) miles”?, preguntó Nishikori. “Hay que determinar cómo se puede competir con seguridad”.

AP