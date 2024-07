no deberíamos volver a recortar tasa en méxico hasta ver clara tendencia a la baja en inflacion: heath

(Añade comentarios de Heath sobre la Fed)

Ciudad de méxico, 8 jul (reuters) - el subgobernador del banco central de méxico jonathan heath dijo que hasta que se observe una clara tendencia a la baja en la inflación en el país no se debería recortar la tasa de interés clave, actualmente en un 11%, según una entrevista publicada el lunes.

En su más reciente anuncio de política monetaria a fines de junio, Banco de México (Banxico) mantuvo la tasa sin cambio, después de recortarla en marzo por primera vez desde que inició su ciclo restrictivo en 2021, argumentando que los retos y riesgos en ambos lados en el balance para la inflación "ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria".

"Hasta que no volvamos a ver una clara tendencia a la baja en la inflación general, no deberíamos empezar a recortar tasas", dijo Heath en la entrevista con Visor Financiero.

Heath alertó sobre la persistencia de la inflación en servicios, que está en cerca del 5% desde hace casi dos años, dijo, y afirmó que para romperla se requiere mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo del que hubiera sido necesario.

Un sondeo de Reuters publicado el lunes entre 15 participantes arrojó que la inflación general de México se habría acelerado nuevamente en junio, aunque el índice subyacente continuaría moderándose, dificultando el camino para que el banco central recorte la tasa clave de interés en su siguiente decisión de política monetaria.

El banco central hará su próximo anuncio de política monetaria el 8 de agosto.

El subgobernador también señaló que el Banco de México monitorea lo que hace la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y lo toma en cuenta, pero el impacto de sus decisiones para la política monetaria de Banxico "no tiene el peso que habría tenido en otro momento".

"Si la Fed ahora disminuye, nosotros no necesariamente tenemos por qué disminuir, o si no disminuye y nosotros damos oportunidad para bajar, lo vamos a hacer, porque ya no depende de lo que haga la Fed", indicó. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Escrito por Raúl Cortés Fernández, Editado por Lizbeth Díaz)

Reuters