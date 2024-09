"No estoy satisfecho", dice Bielsa tras empate 0-0 de Uruguay con Venezuela

El seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, asumió "responsabilidad" por el empate 0-0 de este martes con Venezuela en la clasificatoria mundialista sudamericana, quitándole trascendencia a la ola de bajas que tenía en el plantel celeste.

"Con los jugadores que tuvimos hoy en el campo estábamos en condiciones de jugar un partido más igualado", comentó Bielsa en conferencia de prensa, al subrayar que los suyos terminaron el encuentro en el Estadio Monumental de Maturín sobrepasados por la Vinotinto, tras caer su rendimiento entre la primera y la segunda mitad.

"No estoy satisfecho, no podía estarlo, y creo que no es una cuestión de ausencias, sino de convertir los recursos que tenemos en posibilidades. Contábamos con (Facundo) Pellistri, con Brian (Rodríguez), con (Cristian) Olivera y con (Maximiliano) Araújo. Son jugadores con poder de desequilibrio bien marcado y me hago responsable de que el equipo no haya generado los desequilibrios necesarios", expresó el director técnico.

"No pudimos ser profundos", analizó.

"Creo que en el primer tiempo dispusimos de mejores pelotas para atacar que las que tuvimos en el segundo", repasó Bielsa.

Al final, el entrenador de la Celeste acabó apostando por cambios para resguardar el cero en la portería de Sergio Rochet, cuando su adversario apretaba.

"Me dio mucha tristeza que hubiese que retirar a Facundo Torres (quien había ingresado en el segundo tiempo al encuentro), pero entendí que si no robustecíamos la recuperación de la pelota nos iba a costar mantener el arco en cero", explicó.

"El partido no se había volcado claramente en favor de Venezuela" y "tratamos de que no nos convirtieran".

Con la igualdad, Uruguay cayó al tercer lugar del premundial, con quince puntos, mientras que Venezuela está sexta con diez unidadnes.

Erc/ma

AFP