"No ha sido nuestro mejor torneo", dice Aitana Bonmatí

España no ha tenido "su mejor torneo" en los Juegos Olímpicos de París-2024, pero no se puede ir "sin una medalla", dijo la mediocampista Aitana Bonmatí, tras perder en semifinales del fútbol femenino con Brasil por 4-2 este martes en Marsella.

"Pues jodida, la verdad, (estoy) jodida. Sí que es cierto que estamos acostumbradas a llevar muchas finales, algunas de nosotras, y cuando no, pues duele, ¿no? Está claro que no ha sido nuestro mejor torneo", dijo la Balón de Oro de 2023 en la zona mixta.

"Cuando no estás acostumbrada a perder mucho, cuando pierdes, y pierdes de esta manera, y te quedas a las puertas de una final, pues hace mal (...) Veníamos avisando que no era fácil y al final se tenían que ganar los partidos, jugar bien. Creo que no lo hemos hecho y ya está, ahora es luchar por el bronce", apuntó.

Las campeonas del mundo, debutantes olímpicas, fueron superadas por las brasileñas, sin la suspendida Marta, y lucharán por el bronce ante Alemania el viernes en Lyon.

"No creo que sea físico, porque aquí todas jugamos con las mismas condiciones. De hecho, llegábamos bien, con ninguna tocada. No ha sido a nivel físico, creo que no nos han salido las cosas", sostuvo.

"Hemos empezado a encajar goles que no solemos encajar. Como equipo no hemos estado bien, porque cuando se gana es como equipo, cuando se pierde también es como equipo, y hay que hacer autocrítica para ir por el bronce, porque no te puedes ir de aquí sin una medalla", añadió.

Raa/ma

AFP