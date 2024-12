"No me concierne", dice Mabppé sobre caso de presunta violación en Suecia (entrevista en Canal+)

"No me concierne", afirmó Kylian Mbappé sobre las revelaciones de la prensa sueca haciéndose eco de una investigación al futbolista francés por un supuesto caso de violación en Estocolmo, en una entrevista para el programa 'Clique X' difundida este domingo por Canal+.

"Me sorprendió (...) Son cosas que llegan de improviso y no ves venir. Yo no he recibido nada, ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne", explicó el jugador del Real Madrid y capitán de la selección francesa, que no se había expresado hasta el momento sobre ese caso que estalló en octubre.

El astro francés, que se perdió las dos últimas convocatorias de los 'Bleus', reafirmó su "amor por la selección francesa", un sentimiento que "no se ha movido".

"La selección francesa siempre fue el grado máximo en el fútbol. Mi amor por la selección no se ha movido. Sí, la extraño, porque hace mucho que no estoy" con los 'Bleus', declaró Mbappé.

