No se pierda ni un solo ritmo con Lenovo Tab Plus, la tableta soñada por los amantes de la música con ocho parlantes

Lenovo™ presenta hoy la Lenovo Tab Plus, una tableta de entretenimiento que ofrece una experiencia sonora excepcional con ocho parlantes JBL con estructura matricial Hi-Fi sintonizados por Dolby Atmos®. Diseñada para los amantes de la música, la tableta de 11,5 pulgadas complementa su sonido prémium con una pantalla 2K para disfrutar de imágenes vívidas y un soporte ajustable para disfrutar una experiencia óptima desde cualquier ángulo.

"Las tabletas han evolucionado para satisfacer las necesidades de las personas se mueven entre el trabajo, el estudio y el juego, ofreciendo una combinación equilibrada de movilidad y rendimiento", declaró Tony Chen, vicepresidente de Tablets, Intelligent Devices Group, Lenovo. "A medida que el mercado de las tabletas se recupera 1, los clientes pueden esperar una mayor diferenciación de los productos Lenovo a través de características que respondan a sus requerimientos específicos. La Lenovo Tab Plus es un excelente ejemplo de tableta equilibrada que ofrece un sonido prémium para una experiencia de entretenimiento verdaderamente inmersiva".

Inspiración en cada ritmo

Un dispositivo imprescindible para los amantes de la música, la Lenovo Tab Plus transforma prácticamente cualquier lugar en un santuario de entretenimiento personal con 26 W de sonido estéreo nítido. Con ocho parlantes Hi-Fi JBL, que incluyen cuatro tweeters matriciales y cuatro woofers con balance de fuerza alojados en 4 cajas de altavoces con un total de 22 cc, la tableta infunde vida a cualquier dormitorio o sala de estar con graves profundos y pronunciados y agudos más nítidos. Además, está sintonizada por Dolby Atmos y admite audio de alta resolución de 24 bits y 96 kHz de frecuencia cuando se utilizan auriculares.

Para maximizar la funcionalidad de la tableta y el sistema de audio diseñado y fabricado con JBL, la Lenovo Tab Plus se transforma en un parlante Bluetooth® que permite disfrutar del audio sin interrupciones en cualquier lugar, transmitido desde su dispositivo portátil como un smartphone, y viene con un soporte integrado que ofrece una flexibilidad de visualización de hasta 175 grados. Para la máxima personalización sonora, viene con un control de volumen de aplicaciones propio que permite ajustar con precisión la configuración de audio. Con el control de volumen de aplicaciones, la tableta sube automáticamente el volumen cuando se abre la aplicación de música o el pódcast favoritos, baja el sonido cuando se elige un navegador, etc.

Una experiencia de entretenimiento completa y sin interrupciones

La Lenovo Tab Plus ofrece una experiencia de entretenimiento completa, a la altura de sus proezas sonoras con una pantalla 2K de 11,5 pulgadas con certificación TUV 2 y 90 Hz de frecuencia de actualización que complementa los sonidos nítidos y los graves palpitantes con imágenes vibrantes y gráficos evocadores. La pantalla con certificación TUV se somete a numerosas pruebas para garantizar un bajo nivel de luz azul y ausencia de parpadeos para un confort ocular óptimo. Para garantizar un entretenimiento ininterrumpido en cualquier lugar, la tableta incorpora una batería de 8600 mAh capaz de transmitir hasta 12 horas 3 y dispone de carga rápida de 45 W que alcanza la máxima potencia en tan solo 90 minutos 3.

La última tableta de entretenimiento de Lenovo viene con un procesador MediaTek™ Helio G99, ofrece hasta 256 GB de almacenamiento integrado 4 con opción de ampliación mediante tarjeta MicroSD (se vende por separado) y es resistente al agua y al polvo con un grado de protección IP52 5. Incorpora un Modo de Lectura Inmersiva que suaviza la pantalla para simular la matriz de colores de las páginas de un libro y puede transformarse en un marco de fotos digital o en un reloj a través del Modo en Espera. El Modo en Espera se activa automáticamente 7 cuando la Lenovo Tab Plus no está en uso y se coloca en modo horizontal con el soporte.

La Lenovo Tab Plus añade protección a los usuarios con un panel de privacidad que permite al propietario gestionar los permisos. Por lo pronto, ofrecerá actualizaciones durante 2 años, con 4 años de parches de seguridad hasta junio de 2028, y está disponible con Lenovo Premium Care 6 para asistencia técnica personalizada y Lenovo Accidental Damage Protection One 6 para seguridad contra caídas o derrames accidentales. La tableta es compatible con Lenovo Tab Pen Plus, Lenovo 68W USB-C Wall Charger, Lenovo Multi-Device Wireless Keyboard y una funda protectora fabricada con material Dupont™ Tyvek ® y cuero sintético (PU) 6.

Precios y disponibilidad 8

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica mundial con unos ingresos de 57 000 millones de dólares, que ocupa el puesto 217 en la lista Fortune Global 500 y presta servicio a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer “Smarter Technology for All” (Tecnología más inteligente para todos), Lenovo se ha basado en su éxito como la mayor empresa de PC del mundo con una cartera de dispositivos de bolsillo a la nube habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (centro de datos, almacenamiento, periferia, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), software, soluciones y servicios. La inversión continua de Lenovo en innovación que cambia el mundo está construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong con el nombre de Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com, y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

1 Las ventas de tabletas muestran signos de recuperación en el primer trimestre de 2024, según IDC - https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52105224

2 La marca de certificación TÜV Rheinland significa que un producto ha sido examinado de acuerdo con estrictos requisitos de seguridad por un tercero acreditado y está respaldado por inspecciones periódicas en fábrica.

3 Todas las especificaciones sobre la duración de la batería son aproximadas y se basan en pruebas internas realizadas en condiciones óptimas de laboratorio y de red. El rendimiento real de la batería variará y dependerá de numerosos factores, como la configuración y el uso del producto, el software, las condiciones de funcionamiento, la funcionalidad inalámbrica, los ajustes de gestión de energía, el brillo de la pantalla y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el tiempo y el uso.

4 La memoria interna y la capacidad de almacenamiento realmente disponibles son menores y varían debido a muchos factores, como el formateo, la partición y el sistema operativo, etc., que utilizan parte de esta capacidad. La capacidad disponible puede cambiar con las actualizaciones de software.

5 Resistente al agua para ayudar a proteger contra la exposición moderada al agua dulce, como derrames accidentales, salpicaduras o lluvia ligera. No está diseñada para sumergirse en agua ni exponerse a agua a presión u otros líquidos. La resistencia al agua puede disminuir con el tiempo. No es impermeable ni a prueba de polvo.

6 Disponible y a la venta por separado en determinados mercados. Varía según la geografía.

7 Es posible que deba activar manualmente el Modo en Espera por primera vez a través de Configuración o Lenovo Vantage.

8 Los precios pueden no incluir impuestos y no incluyen gastos de envío ni opcionales y están sujetos a cambios sin previo aviso; se aplican términos y condiciones adicionales. Los precios de los distribuidores pueden variar. Las fechas de comercialización y las opciones de color pueden variar según la zona geográfica y es posible que los productos solo estén disponibles en determinados mercados. Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad. Lenovo se reserva el derecho de modificar las ofertas, características y especificaciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso.

LENOVO es una marca comercial de Lenovo. Google y Android son marcas comerciales de Google LLC. TÜV es una marca registrada de TÜV Rheinland Group. MediaTek es una marca comercial de MediaTek Incorporated. JBL es una marca comercial de Harman International Industries, Inc. DOLBY y DOLBY ATMOS son marcas registradas de Dolby Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. BLUETOOTH ® es una marca comercial de Bluetooth Special Interest Group (SIG). Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. El logotipo High-Res Audio es una marca registrada de Japan Audio Society. Dupont™ y Tyvek® son marcas comerciales de filiales de DuPont de Nemours, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2024, Lenovo Group Limited.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

