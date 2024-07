Norris dice que no es necesario que verstappen se disculpe

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 4 jul (Reuters) - Lando Norris, de McLaren, dijo que no es necesario que su rival Max Verstappen, de Red Bull, se disculpe por su colisión en el Gran Premio de Austria, en un giro brusco sobre su postura anterior.

El británico dijo a periodistas el jueves, antes de la carrera que se corre este fin de semana en el circuito de Silverstone, que habló con el tricampeón mundial el lunes y el miércoles, pero no quiso revelar detalles de la conversación.

Verstappen recibió una sanción de 10 segundos y dos puntos de penalización por provocar la colisión mientras defendía su liderato frente a Norris.

El británico dijo después que perdería el respeto por Verstappen si no se disculpaba, pero el jueves respondió entre risas cuando le preguntaron en rueda de prensa si el campeón lo había hecho.

"Sinceramente, no creo que necesite disculparse", comentó el piloto de 24 años. "Creo que algunas cosas que dije tras la carrera se debían más a que estaba frustrado en ese momento. Mucha adrenalina, muchas emociones y probablemente dije algunas cosas en las que no creía necesariamente".

"No tiene por qué hacerlo y no espero una disculpa por su parte. No creo que deba disculparse", agregó.

Verstappen y Norris se emparejaron en cabeza de la carrera del pasado domingo en el Red Bull Ring austriaco, cuando el británico intentó pasar a su rival en la vuelta 64 y chocaron. El piloto de McLaren se retiró con un pinchazo y el auto dañado, mientras que el holandés terminó quinto.

Norris dijo que fue "un incidente bastante patético. Lo hemos hablado y los dos estamos contentos de volver a correr". (Editado en español por Carlos Serrano)

