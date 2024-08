Norris dice que no ha estado conduciendo a la altura de lo que se necesita para ser campeón de la f1

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Países Bajos, 22 ago (Reuters) - Lando Norris, piloto de McLaren, valoró su rendimiento en lo que va de temporada como insuficiente para alguien con aspiraciones a ganar el campeonato de la Fórmula Uno.

El británico de 24 años es el rival más cercano del tricampeón del mundo Max Verstappen en la clasificación después de 14 de las 24 carreras de la temporada, pero está a 78 puntos del piloto de Red Bull.

"Después de la primera mitad de la temporada no he rendido al nivel de un campeón del mundo y es tan simple como eso", dijo el jueves a periodistas en el Gran Premio de Países Bajos.

"En ciertos momentos lo he hecho, y muchas carreras lo he hecho, pero pequeñas cosas me han fallado y eso no me lo puedo permitir. Lo sé, y no estoy contento con ello".

Norris consiguió su primera victoria en la F1 en Miami en mayo, y desde entonces ha tenido cuatro segundos puestos.

Su compañero australiano Oscar Piastri ha tenido un mejor rendimiento en las últimas cuatro carreras, con una primera victoria en Hungría y dos segundos puestos. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)

Reuters